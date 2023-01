Settore giovanile: trasferte amare a Pescara e Bologna

Scritto da admin• 6:46 pm• Attualità

PISA – Trasferte amare per Primavera e Under 17 sconfitte rispettivamente a Pescara e Bologna.

A riscattare il bilancio del settore giovanile del Pisa Sporting Club ci pensano Under 14 e Under 13.



Tutti i risultati:

Campionato PRIMAVERA 2

Pescara-Pisa 3-1

Campionato UNDER 17

Bologna-Pisa 2-1

Campionato UNDER 14

Siena-Pisa 0-5

Campionato UNDER 13

Pisa-Carrarese 5-0

Campionato UNDER 13

Fiorentina-Pisa 4-1

Campionato ESORDIENTI I ANNO

San Giuliano-Pisa 0-4

Doppio importante successo, in campo femminile, per Under 17 e Under 15:

Campionato UNDER 17

San Miniato-Pisa 2-7

Campionato UNDER 15

San Miniato-Pisa 0-6

Last modified: Gennaio 17, 2023