Serie BKT. Lo Spezia non va oltre il pari a Cesena. Risultati e classifica

Written by admin• 7:24 pm• Pisa SC

PISA – Lo Spezia non va oltre lo 0-0 al Manuzzi di Cesena e fallisce l’aggancio seppur momentaneo al Pisa che oggi alle 15 contro il Mantova ha la possibilità di allungare sugli aquilotti in classifica. Annullato un gol dal Var al Cesena, lo Spezia aveva avuto la possibilità di portarsi in vantaggio con Lapadula ma il numero dieci degli “aquilotti” si è fatto parare il tiro dagli undici metri da Pisseri.

Il Sassuolo invece non conosce sosta e batte a domicilio il Cittadella (2-1)con le reti di Mulattieri e Berardi e vola a quota 69 punti in classifica, ormai virtualmente in serie A. Pari e patta tra Bari e Salernitana. La Juve Stabia ha la meglio sul Modena (2-1), mentre il Frosinone continua la sua striscia positiva con mister Bianco in panchina, inguaiando ulteriormente il Brescia (2-1).

I risultati della trentesima giornata

Palermo – Cremonese 2-3

Sabato 15 marzo 2025, ore 15:

Cesena – Spezia 0-0

Cittadella – Sassuolo 1-2

Frosinone – Brescia 2-1

Juve Stabia – Modena 2-1

Bari – Salernitana 0-0

Domenica 16 marzo 2025, ore 15:

Pisa – Mantova

Reggiana – Sampdoria

SudTirol – Carrarese

Catanzaro – Cosenza (ore 17:15)

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo 69; PISA 57, Spezia 55; Cremonese 48; Catanzaro, Juve Stabia 43; Cesena 42; Bari 40; Palermo 39; Modena 35; SudTirol, Frosinone Cittadella 33; Carrarese 32, Reggiana, Sampdoria, Brescia 31; Mantova, Salernitana 30; Cosenza 25.

Last modified: Marzo 16, 2025