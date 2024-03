Scuole Marina di Pisa: audizione dei genitori per discutere del trasporto scolastico durante il trasloco temporaneo a Calambrone

Scritto da admin• 11:28 pm• Pisa, Politica, Tutti, Tutti

PISA –

“Abbiamo partecipato a una conferenza dei capigruppo in cui sono stati auditi i genitori dell’Istituto Comprensivo “N. Pisano” di Marina di Pisa. Nonostante alcune resistenze da parte della maggioranza e della giunta, si è deciso di sospendere i lavori del Consiglio per permettere l’incontro. I genitori hanno sollevato urgentemente la questione della mancata previsione di un servizio di trasporto gratuito per gli alunni, in vista dei lavori che renderanno indisponibile l’edificio scolastico e richiederanno un trasloco a Calambrone. Crediamo che l’amministrazione debba accogliere al più presto la richiesta dei genitori di istituire un servizio navetta per garantire il diritto all’istruzione e al trasporto in sicurezza per gli alunni. Prosegue la nota, non possiamo permettere che la vita delle famiglie venga stravolta in nome del risparmio. Molte famiglie si erano già organizzate in base alle indicazioni precedenti, e riteniamo che un’amministrazione responsabile debba avere l’umiltà di riconsiderare le proprie decisioni per tutelare l’unità della comunità scolastica e cittadina. Inoltre, abbiamo sollevato la questione dello stato del trasporto scolastico nella nostra città presentando un’interpellanza il 5 dicembre 2023, che è ancora in attesa di essere discussa. Crediamo che sia urgente affrontare questo argomento anche in Terza Commissione, insieme ad altre questioni sui servizi educativi presentate mesi fa”, conclude il comunicato.

