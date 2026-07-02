Liceo Artistico Russoli di Cascina: si avviano alla conclusione gli interventi alla sede principale, a cura della Provincia di Pisa, del valore di quasi 3 milioni di euro

Written by Redazione• 2:41 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Si appresta a prendere nuova forma la sede storica del Liceo Artistico Russoli di Cascina sulla Via Tosco Romagnola. Gli interventi sono a cura della Provincia di Pisa. “Il plesso è oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che comprendono l’adeguamento alla normativa antincendio (riguardante anche l’edificio collegato di costruzione più recente), il miglioramento sismico, l’efficientamento energetico e il recupero del piano primo mediante rifacimento dei controsoffitti e realizzazione di scala di l’emergenza. L’intervento è stato interamente finanziato nell’ambito del PNRR, tra i cosiddetti “progetti in essere”, per l’importo di € 2.877.749,76″, spiega il Presidente Massimiliano Angori. I lavori hanno avuto inizio a dicembre 2023. Gli interventi sono stati conclusi al 30 giugno 2026, avendo subito alcuni periodi di rallentamento a causa di alcuni imprevisti tecnico-operativi verificatisi in corso d’opera, soprattutto a seguito delle demolizioni che hanno messo in evidenza situazioni non prevedibili in fase di progetto, che hanno comportato la necessità di mettere a punto proprio delle variazioni rispetto al progetto iniziale.

“Le lavorazioni principali dunque sono state concluse (ripristino delle facciate, intervento di miglioramento sismico, sostituzione infissi, opere murarie, etc. Ndr). A queste si sono aggiunte nell’ultimo periodo interventi di rifinitura (lucidatura pavimenti, completamento impianto elettrico e di trattamento aria, tinteggiatura controsoffitti). Le ultimissime opere di rifinitura saranno realizzate interamente entro la prima metà di luglio. Un grazie alla nostra struttura tecnica provinciale per il valore di alta qualità delle lavorazioni eseguite, messe a punto anche grazie sempre a un continuo confronto con la dirigenza scolastica, che presto saranno a disposizione di tutta la comunità scolastica della sede storica del Russoli di Cascina. Interventi pregevoli che si vanno ad aggiungere agli spazi recentemente realizzati presso il Politeama, anche questi di altissimo livello“, aggiunge Angori.

Nei mesi successivi verranno eseguite pulizie e traslochi degli arredi scolastici in modo da rendere disponibili i locali a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico 2026/27, con inaugurazione ufficiale prevista a autunno 2026.

“In accordo con la Provincia di Pisa, questo plesso ben ristrutturato si ritiene indispensabile per le varie necessità del nostro istituto”, afferma la Dirigente Scolastica Gaetana Zobel. “Ringrazio pertanto la Provincia di Pisa e in particolare la struttura tecnica provinciale per gli interventi eseguiti, creando spazi all’altezza delle nostre aspettative come la biblioteca, l’aula magna, che potrà servire come auditorium e per allestire nuovamente attività espositive, ed infine un nuovo laboratorio informatico atto ad avviare il nuovo indirizzo di studi “Multimediale ed audiovisivo“, conclude la professoressa Zobel.

Last modified: Luglio 2, 2026