San Miniato: Matilda Ricami celebra 25 anni di successi e impegno sociale con un evento straordinario

SAN MINIATO – Venerdì 2 agosto, Piazza Duomo ha ospitato una serata speciale per celebrare il 25° anniversario di Matilda Ricami, l’azienda empolese nota per le sue creazioni di alta moda. L’evento, con la direzione artistica di Asso di Picche Produzioni, ha presentato esibizioni emozionanti, tra cui la Magicaboola Brass Band, il gruppo Lumen Invoco e un concerto omaggio a Ennio Morricone della Movies Orchestral. Il catering d’eccezione, curato dal ristorante Pepenero, ha completato la serata.

Oltre a festeggiare, Matilda Ricami ha dimostrato il suo impegno sociale con donazioni di 3.000 euro all’associazione Astro e 2.400 euro alla Caritas locale, raccolti durante l’evento. Questi contributi sosterranno la lotta contro il cancro al seno e le attività della Caritas. La serata ha anche messo in luce progetti come Casa Matilda, una struttura di accoglienza per donne in difficoltà.

Il presidente di Astro, Paolo Scardigli, ha lodato l’azienda e il suo fondatore, Elio Orlando, paragonandolo a figure storiche per il suo ruolo di mecenate e per il suo contributo alla comunità. Orlando ha condiviso le sue riflessioni sui 25 anni di successi e ha ringraziato i dipendenti e i partecipanti per il loro supporto.

FOTO TRATTA DA FACEBOOK

Last modified: Agosto 6, 2024