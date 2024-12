Rachele Compare (Fdi): “Abbiamo investito oltre 60 milioni di euro dal 2018 ad oggi per costruire nuovi alloggi e riqualificare quelli esistenti”

Written by admin• 5:25 pm• Pisa, Politica

PISA – “L’antivigilia di Natale ha rappresentato un momento di grande soddisfazione per questa Amministrazione, con la consegna di 18 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel complesso tra via Pietrasantina e via Arno. Questo importante risultato testimonia l’impegno costante dell’amministrazione comunale per rispondere alle necessità abitative dei cittadini, smentendo categoricamente le critiche infondate mosse dalla minoranza“, afferma Rachele Compare Presidente II Commissione Consiliare Permanente, Consigliere Vice Capogruppo Fratelli D’Italia Pisa.

“Le accuse sollevate dalla minoranza in più occasioni durante le sedute della II Commissione politiche sociali che presiedo, secondo cui questa amministrazione non si impegnerebbe per le politiche abitative, sono del tutto infondate. I fatti parlano chiaro: stiamo lavorando ogni giorno per garantire il diritto alla casa ai cittadini pisani. La consegna di questi alloggi è un segno tangibile del nostro impegno e di una visione politica concreta e proiettata al futuro. I nuovi edifici, ospitano un totale di 18 alloggi e 18 cantine. Le abitazioni sono state assegnate seguendo rigorosamente le graduatorie del Bando per l’assegnazione degli alloggi popolari e per la mobilità negli alloggi ERP. Abbiamo investito oltre 60 milioni di euro dal 2018 a oggi per costruire nuovi alloggi e riqualificare quelli esistenti,” ha proseguito Compare. “Si tratta di un impegno straordinario, che ci ha consentito di consegnare una media di oltre due alloggi a settimana, migliorando la qualità della vita di centinaia di famiglie. Questa amministrazione ha dimostrato con i fatti di essere vicina ai bisogni concreti delle persone.”

“Le critiche della minoranza non trovano riscontro nella realtà,” ha concluso Compare. “Questa consegna dimostra ancora una volta che il nostro lavoro non si basa su promesse, ma su risultati concreti. Continueremo su questa strada, con determinazione e trasparenza, con un approccio mirato al benessere dei cittadini e alla riqualificazione degli spazi, visti i successi riconosciuti anche a livello nazionale (primo posto assoluto in Italia sui PINQUA) per quanto riguarda l’azione di governo della giunta Conti. Per averne contezza basta guardare i numeri elencati nella rivista Pisa Futura che i nostri cittadini pisani hanno ricevuto nelle scorse settimane”, conclude Rachele Compare

