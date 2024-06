Qualificazioni e gare di Beach Bocce: prossimo appuntamento al Bagno Lomi di Tirrenia

Scritto da admin• 1:09 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Domenica 30 giugno alle ore 9 si terrà presso il Bagno Lomi una gara individuale valevole per la Coppa Toscana di Beach Bocce. Il vincitore si qualificherà per i campionati regionali, previsti per l’11 agosto a Torre del Lago.

Tony Palumbo e Michele Scaramelli, già qualificati, sono tra i favoriti. Dopo questa gara, le prossime competizioni si terranno il 13 luglio e a fine luglio.

Per informazioni e iscrizioni, contattare il 3402516545. Inoltre, il 16 giugno scorso, i ragazzi del Pisa Bocce hanno vinto la fase regionale del Trofeo Coni, qualificandosi per le finali nazionali di ottobre a Catania.

Last modified: Giugno 27, 2024