“Puliamo il Mondo”, una grande partecipazione degli studenti del territorio

Scritto da admin• 12:13 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Una larga partecipazione delle scuole del territorio alla giornata Puliamo il Mondo proposta dall’Istituto Comprensivo G.B. Niccolini e dal Comune di San Giuliano Terme insieme a Legambiente. Per l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme era presente l’assessore all’Ambiente Filippo Pancrazzi.

“Vedere così tanti giovani appassionati e pieni di energia raccogliere rifiuti abbandonati dall’inciviltà di alcuni non ha prezzo“, afferma il Sindaco Sergio Di Maio – “Ricordiamo che per sporcare basta un attimo, per pulire non è sufficiente una vita intera. Rispetto e prevenzione devono prevalere“.

Last modified: Maggio 4, 2023