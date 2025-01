Potere al Popolo!: “La Leopolda deve tornare alla cittadinanza”

Written by admin• 8:23 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! di Pisa.

“Divieto d’accesso, proprietà privata!”

“Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di cittadini che hanno vissuto storicamente lo spazio della Leopolda, un tempo accessibile al quartiere. Ci è stato indicato un cartello che rappresenta l’epilogo di una lunga trasformazione: la Leopolda, ristrutturata grazie a fondi pubblici, è passata nel corso degli ultimi 30 anni da una concessione del Comune a realtà associative impegnate in attività sociali a essere oggi gestita dalla Patrimonio Srl, interamente partecipata dal Comune, ma ormai utilizzata come spazio a fini privati. Questa evoluzione ha radici nella gestione del centrosinistra e si conclude con l’attuale amministrazione di Conti, che ha portato a termine il processo di trasformazione di uno degli spazi pubblici storici della città. Da luogo di attività sociali, la Leopolda è diventata una vetrina per aziende private, che accedono a bandi finanziati con denaro pubblico senza offrire però un’occupazione stabile ai lavoratori della struttura. Come Potere al Popolo, riteniamo che un bene pubblico come la Leopolda debba essere restituito alla cittadinanza, garantendo al contempo occupazione stabile per le molteplici attività sociali che il quartiere, come quello della Stazione, ha sempre più bisogno. È necessario un cambio di rotta nella visione della città, dove gli spazi pubblici non siano destinati a diventare vetrine per il profitto privato, ma luoghi a servizio della collettività e per il bene comune.“, conclude il comunicato.

Last modified: Gennaio 29, 2025