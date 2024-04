Pontedera invasa da vespisti da tutto il mondo per il Vespa World Day

Scritto da admin• 8:07 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE





PONTEDERA – La città di Pontedera è stata invasa da migliaia di vespisti provenienti da ogni angolo del globo, dando ufficialmente il via all’edizione 2024 dei Vespa World Days.



Questo raduno annuale dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo si tiene per la prima volta nel luogo di nascita della Vespa e della Piaggio, celebrando anche i 140 anni dell’azienda fondata nel 1884.

L’inaugurazione al Vespa Village ha segnato l’inizio della festa, con eventi, spettacoli e stand espositivi. Inoltre, è stata consegnata una Vespa GTS 300 alla Polizia di Stato per unirsi al servizio d’ordine durante la spettacolare parata di sabato 20. La giornata ha visto anche l’apertura della mostra “Vespa all over the World” al Museo Piaggio, che racconta la diffusione globale del famoso scooter. I test ride sono già in corso, mentre la premiazione del Vespa Trophy è in programma per domenica giorno di chiusura della manifestazione.

Pontedera è stata invasa da ogni parte del pianet con appassionati delle due ruote provenienti da paesi come USA, Canada, Cina, Tailandia, Filippine, Vietnam, Kuwait, Australia, Colombia, Giappone e Argentina,

La prima giornata di festa ha visto anche l’inaugurazione, al Museo Piaggio, della grande mostra “Vespa all over the World” che, con materiali originali e spettacolari dell’Archivio Storico Piaggio, racconta la diffusione della Vespa nel mondo, ripercorrendo la storia della sua prima e precoce internazionalizzazione, tra la fine degli anni ’40 e gli anni ‘60. Attraverso la ricostruzione di un’immaginaria e globale catena di montaggio e grazie alla generosità dei collezionisti che hanno messo a disposizione rarissimi modelli originali, prodotti e allestiti in tutto il mondo, la mostra racconta le mille strade percorse da Vespa, che fu presto costruita, assemblata e venduta in tutti i continenti, decenni in anticipo sui concetti della globalizzazione.

Sono partiti anche i test ride, con in prova i modelli della gamma Vespa, mentre è in programma domenica 21 la premiazione dei vincitori del Vespa Trophy, l’ambito trofeo turistico che mette in gara gli iscritti ai Vespa Club, chiamati a testimoniare con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book tutte le tappe nel loro viaggio verso Pontedera.

