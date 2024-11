Ponte della Botte, il Consiglio regionale approva la mozione della Lega per i ristori alle imprese

Written by admin• 1:51 pm• Pisa, Politica, Politica, Vicopisano

Meini: “Un sostegno doveroso, ora monitorerò tempi e importo dei fondi”

VICOPISANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Consigliera regionale Elena Meini (LEGA).

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità, nella seduta del 27 novembre, una mozione che prevede l’erogazione di ristori a favore delle attività economiche e produttive dei comuni di Calcinaia e Vicopisano, duramente colpite dai lavori di manutenzione al ponte della Botte. La mozione, presentata dalla presidente del gruppo della Lega, Elena Meini, impegna la Giunta regionale a destinare risorse alla Provincia di Pisa per sostenere il tessuto economico locale.

“È un impegno doveroso da parte della Regione nei confronti delle aziende, poche ma meritevoli di attenzione, che stanno pagando un prezzo elevato a causa della chiusura del ponte. È un impegno che avevo assunto già la scorsa estate, raccogliendo l’allarme di Confcommercio. In passato, la Regione aveva già stanziato risorse per situazioni simili, a favore del commercio e delle imprese. Oggi sono soddisfatta per l’approvazione della mia mozione e garantisco che seguirò da vicino il processo per assicurarmi che le risorse vengano stanziate e destinate tempestivamente”, ha commentato Meini.

