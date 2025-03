Written by admin• 1:18 pm• Pisa SC

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 30° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Mantova, in programma sabato 15 marzo (ore 17.15) alla Cetilar Arena

Arbitro. Kevin Bonacina (Bergamo)

1° Assistente. Stefano Del Giovane (Albano Laziale)

2° Assistente. Alessandro Cipressa (Lecce)

4° Ufficiale. Domenico Castellone (Napoli)

Var. Federico Dionisi (L’Aquila)

Avar. Gianpiero Miele (Nola)

Last modified: Marzo 12, 2025