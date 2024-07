Pisa inaugura il recupero del Bastione Parlascio

Scritto da admin• 6:49 am• Pisa, Attualità

PISA – Venerdì 12 luglio alle ore 18.30 il Comune di Pisa inaugura il recupero del Bastione del Parlascio (largo Parlascio, alle spalle dei Bagni di Nerone) che permetterà l’accesso al camminamento in quota delle Mura di Pisa.



All’inaugurazione pubblica, aperta a tutta la cittadinanza, parteciperanno il sindaco di Pisa Michele Conti, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Raffale Latrofa, l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini, il presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso e l’architetto curatore del progetto Marco Guerrazzi.

In occasione dell’inaugurazione e per il primo weekend di apertura, sabato 13 e domenica 14 l’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori che accedono alle Mura di Pisa, salendo dal Bastione del Parlascio.

Last modified: Luglio 12, 2024