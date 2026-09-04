Pisa, Fratelli d’Italia: “Sul campo da basket di via Maccatella il sindaco Conti e l’assessore Mancini riaprano il confronto con i cittadini”

Written by Redazione• 11:20 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Pisa.

Fratelli d’Italia chiede al sindaco di Pisa Michele Conti e all’assessore Virginia Mancini di riaprire il confronto con i cittadini sul futuro del campetto di via Maccatella, valutando possibili modifiche al progetto originario per tutelare il verde e limitare il consumo di suolo.

«Il sindaco Conti e l’assessore Mancini riaprano il confronto con i cittadini sul destino del campetto di via Maccatella, per individuare una soluzione il più possibile condivisa e funzionale per il quartiere, anche valutando modifiche rispetto al progetto iniziale che tengano conto della tutela del verde e della necessità di limitare il consumo di suolo», dichiara il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che ha già condiviso la proposta con il sindaco e l’assessore.

La questione è stata sollevata da Diego Petrucci durante una riunione del coordinamento provinciale alla presenza del primo cittadino Michele Conti.

«L’intervento di riqualificazione dell’area tra via Maccatella e viale delle Piagge – prosegue il coordinamento – ha suscitato numerose proteste da parte di comitati, associazioni e residenti. Per questo abbiamo ritenuto necessario esprimere una posizione chiara, anche in considerazione del ruolo di Fratelli d’Italia quale principale forza politica della coalizione di governo cittadina».

Secondo il partito, la riqualificazione dell’area non dovrebbe comportare nuova cementificazione o un’ulteriore impermeabilizzazione del terreno, ma valorizzare lo spazio pubblico attraverso soluzioni a basso impatto ambientale, come superfici drenanti e nuove alberature.

Da qui la proposta di introdurre il principio «Un posto auto, un albero», prevedendo che a ogni nuovo stallo di sosta realizzato corrisponda la piantumazione di almeno un albero.

«Il confronto interno alla maggioranza e con la cittadinanza non è un segno di debolezza, ma una manifestazione di forza e responsabilità politica – sottolinea il coordinatore provinciale Fabio Mini –. Siamo forza di governo a Pisa e vogliamo continuare a esserlo. Questo è possibile soltanto proseguendo il confronto con i cittadini e ascoltandone le istanze. È il nuovo corso di Fratelli d’Italia a Pisa: un partito propositivo e radicato sul territorio».

«Ho voluto promuovere una riflessione sul futuro dell’area – conclude Diego Petrucci – facendomi carico delle numerose perplessità sollevate dai cittadini, che ho condiviso anche pubblicamente. Per noi la priorità assoluta resta l’ascolto e il mantenimento di un rapporto solido e trasparente con la cittadinanza».

Last modified: Settembre 4, 2026