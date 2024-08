Piazza Viviani. Latrofa: “Gli irrigatori danneggiati sono stati già sostituiti”

Scritto da admin• 4:42 pm• Pisa, Attualità, Politica

“Rivolgo un invito a un uso rispettoso della piazza e a segnalare episodi di vandalismo”

PISA – Sopralluogo dei tecnici comunali nei giorni scorsi per verificare lo stato del prato in piazza Viviani a Marina di Pisa. Dalla verifica è emerso che nei giorni successivi all’inaugurazione, sono stati danneggiati 8 irrigatori della parte centrale del prato. “È evidente – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – che l’Amministrazione comunale mette in opera lavori progettati e collaudati da tecnici capaci che vogliamo difendere dalle critiche ingenerose. Noi amministratori stiamo sempre molto attenti all’utilizzo del denaro pubblico nell’ottica di non sprecarne. I primi ad essere dispiaciuti quando qualcosa non va siamo proprio noi. Le fotografie circolate in questi giorni sui social di piazza Viviani, con alcune zone della parte circolare con l’erba ingiallita, non spiegano le cause ma servono a strumentalizzare l’accaduto e farne polemica politica francamente incomprensibile. La verità è che nei giorni immediatamente successivi all’inaugurazione qualcuno ha danneggiato, spero involontariamente, otto irrigatori, impedendo così la corretta irrigazione proprio della parte centrale della piazza”.

“Rivolgo pertanto – prosegue Latrofa – un invito a tutti i cittadini a fare un uso attento e rispettoso della piazza, in tutte le sue parti e nei suoi arredi, e soprattutto a segnalare eventuali atti di vandalismo che vanno a danneggiare un bene che è di tutti. Siamo ben felici che venga utilizzata dalle famiglie, dai bambini e dai ragazzi, come non era mai stato possibile fare sino ad oggi, ma è fondamentale che tutti se ne prendano cura per evitare questo genere di danneggiamenti. Comunque la miglior risposta a coloro a cui non vanno giù le tante opere realizzate da questa Amministrazione a servizio della comunità, è la presenza continuativa, sia di giorno che di notte, di tanti nostri concittadini e turisti.”

Gli irrigatori danneggiati sono stati sostituiti nella giornata di sabato 3 agosto e l’impianto è tornato a funzionare correttamente. I tecnici del Comune adesso aspetteranno di vedere se le aree ingiallite si riprenderanno nel giro di una-due settimane, altrimenti la ditta incaricata provvederà alla sostituzione delle parti di manto erboso.

