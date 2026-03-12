Petrucci (FdI): “Senza interventi idraulici lo sviluppo della Val d’Arno pisana resta bloccato”

Written by Redazione• 9:57 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale FdI.

«L’atto approvato oggi all’unanimità in Consiglio regionale non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza necessario». Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci al termine della discussione della mozione bipartisan sulla crisi del settore moda.

Secondo Petrucci, la Toscana è caratterizzata da territori con vocazioni economiche differenti: «Se alcune aree vivono di turismo e bellezza, altre – come la Val d’Arno pisana – sono il cuore produttivo dell’industria. Proprio qui, però, lo sviluppo è frenato da un’urbanistica di fatto bloccata».

Il consigliere ha puntato il dito contro il vincolo del battente idraulico, ancora presente nell’area. «A causa della mancata realizzazione delle opere di regimentazione dell’Arno da parte della Regione – ha spiegato – i privati sono costretti a progettare edifici rialzati anche di 1,20, 1,50 o 1,80 metri, come se fossero costruiti su palafitte».

«È inaccettabile – ha concluso Petrucci – che la mancanza di interventi pubblici ricada completamente sulle spalle delle imprese, penalizzando uno dei distretti produttivi più importanti del territorio».

