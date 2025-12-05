Percorso formativo gratuito “Educazione all’affettività e alle diversità”: ultimi giorni per iscriversi all’appuntamento del 9 dicembre

Written by admin• 7:30 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Si avvicina il primo incontro del percorso formativo gratuito “Educazione all’affettività e alle diversità“, in programma martedì 9 dicembre, dalle 17 alle 19, nella Sala del Consiglio Comunale (Via G.B. Niccolini 40, Edificio D – 2° piano).

Il corso si articola in quattro appuntamenti: dopo il primo incontro del 9 dicembre, il percorso proseguirà il 16 dicembre, il 13 gennaio e si concluderà il 20 gennaio 2025, sempre dalle 17 alle 19 nella stessa sede.

L’iniziativa, inserita nel quadro delle attività dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è aperta a genitori, insegnanti, educatori ed educatrici interessati ad approfondire i temi dell’educazione sessuo-affettiva, della costruzione di relazioni consapevoli e della comunicazione non violenta.

Il percorso sarà curato dalle formatrici della rete Educare alle Differenze Pisa, realtà impegnata nella divulgazione di strumenti educativi utili per accompagnare bambini, bambine e adolescenti nella crescita personale e relazionale.

I posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: cons.pistelli@comune.sangiulianoterme.pisa.it

“Questo percorso formativo rappresenta un contributo concreto al lavoro che portiamo avanti per una comunità più consapevole e rispettosa”, dichiara la presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità e diritti civili Elisa Pistelli. “Parlare di affettività e diversità significa fornire strumenti utili non solo a chi educa, ma all’intero tessuto sociale: è un modo per prevenire forme di violenza e favorire relazioni improntate all’ascolto e al rispetto reciproco. Invito chi lavora ogni giorno con bambini e ragazzi, così come le famiglie, a partecipare a questo appuntamento. Un percorso come questo può davvero aiutare a interpretare meglio le sfide educative di oggi e a trasformarle in percorsi di crescita condivisa.“

