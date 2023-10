Maurizio Nerini (Fdl): “Solidarietà alla consigliera Veronica Poli”

Scritto da admin• 2:20 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Sabato pomeriggio, partecipando ad un’assemblea di un comitato cittadino con altri consiglieri e assessori, ho incontrato la consigliera e amica Veronica Poli alla quale ho espresso l’appoggio totale di Fratelli d’Italia contro le gravi minacce alla quale è sottoposta da tempo”, ha detto Maurizio Nerini, Capogruppo Fratelli d’Italia

“Da poco è nato in Prefettura, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblico, un tavolo sul fenomeno degli insulti e le intimidazioni agli amministratori locali che arrivano soprattutto via social network. Credo che il fenomeno si sia aggravato dopo la situazione pandemica, in molti non si rendono conto di cosa scrivono, di cosa dicono, come lo dicono e come determinate affermazioni, non supportate da dati certi e verificati, possano indurre persone già non lucide a fare atti ancora più gravi. Personalmente ho ricevuto e sto ricevendo attacchi di questo genere che sono attentamente vagliati, cerco come molti dei miei colleghi di ignorare e non dare peso a sfoghi di “leoni da tastiera” e frustrati di ogni genere. Un conto sono le critiche politiche, che sono il sale della democrazia, che persone di esperienza posso anche rintuzzare facilmente, che un politico sa di poter ricevere, accetta di riceverne in un sano contraddittorio e un conto è essere attaccati pubblicamente e senza possibilità di ribattere sul personale, su gli affetti, la famiglia e la salute: questo non è accettabile. Il tavolo in questione avrà purtroppo molto da lavorare. Per concludere sdrammatizzando, ma senza sottovalutare, all’ultimo biglietto recapitato all’amica Veronica, alla minaccia «Dovete morire tutti» ci sarebbe da rispondere semplicemente con la famosa frase di Massimo Troisi: “Mo’ me lo segno”, conclude Maurizio Nerini, Capogruppo Fratelli d’Italia

