Mattia Giani non ce l’ha fatta

Il calciatore ventiseienne di Ponte a Egola è morto all’ospedale di Careggi

PISA – Purtroppo è arrivata quella notizia che abbiamo sperato fino alla fine di non ricevere. Mattia Giani, ala destra del Castelfiorentino United, che ha accusato un malore in campo durante la gara fra la propria squadra ed il Lanciotto di Campi Bisenzio, se n’è andato in queste ore, lasciando nel dolore i familiari e tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato.

di Maurizio Ficeli

Abbiamo sperato tutti fino alla fine che ce la potesse fare ed invece il destino infame si è portato via questo ragazzo solare sempre con il sorriso sulle labbra, a soli 26 anni. Mattia viveva a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato, in provincia di Pisa con la famiglia ed aveva iniziato a giocare nelle giovanili dell’Empoli, da lì a quelle del Pisa dove arrivò con il fratello Elia, poi da lì Ponsacco, Savona, Tuttocuoio, Grosseto, Real Forte, Cascina ed attualmente il Castelfiorentino United.



Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo sui social, fra cui quello di Cristiano Lucarelli che lo ha voluto ricordare con un post alquanto toccante: “Il 14 Aprile probabilmente è una data maledetta per questi episodi, nel giorno della ricorrenza della morte di Morosini anche te ci lasci nella stessa maniera … Ciao Mattia che la terra sia lieve”.

Anche il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Mattia Giani. Mattia ha fatto parte del nostro settore giovanile e tutti lo ricordiamo per le doti umane e professionali che lo hanno portato spesso ad aggregarsi anche alla Prima squadra. Oggi è arrivata, purtroppo, una notizia che mai avremmo voluto ricevere e in questo momento il Presidente Giuseppe Corrado a nome della Società tutta è vicino ai suoi genitori, al fratello Elia, ai famigliari e a tutte persone che lo hanno conosciuto e apprezzato. Ciao Mattia, non ti dimenticheremo”, conclude il post su Facebook del Pisa Sporting Club.



Ed anche noi della redazione di Pisanews.net ci stringiamo attorno alla famiglia, al padre Sandro ed al fratello Elia, formulando le più sentite condoglianze. Riposa pace, Mattia, che la terra ti sia liev

