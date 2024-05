Matteo Arcenni propone una delega al vino per Terricciola: un impegno concreto per valorizzare il settore agricolo

Scritto da admin• 9:48 am• Terricciola

TERRICCIOLA- Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Matteo Arcenni, candidato a Sindaco di Terricciola con la lista Terricciola SiCura 2030

“Intendiamo istituire, per la prima volta a Terricciola, la delega al vino. Questo incarico sarà affidato, se avremo il mandato amministrativo, a un esperto del settore per affrontare concretamente le opportunità e le problematiche di un ambito fondamentale per il nostro territorio,” afferma Matteo Arcenni, candidato a Sindaco di Terricciola con la lista Terricciola SiCura 2030, in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. “Il comparto agricolo,” continua Arcenni, “è uno dei motori economici di Terricciola e delle sue frazioni. Non si tratta solo di vino, ma anche di olio, fragole e altre produzioni di eccellenza, che meritano attenzione e valorizzazione nel prossimo mandato amministrativo.“

