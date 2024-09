Martedì 1° ottobre alle 18.30 nel ridotto della Città del Teatro, si terrà la presentazione dei nuovi corsi di formazione dedicati a tutte le età: “Fare, vedere, comunicare”.

Scritto da Antonio Tognoli• 11:25 am• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Un appuntamento ad ingresso libero, in cui incontrare i formatori e le formatrici, dove verranno raccontati i vari percorsi che si avvieranno quest’anno, gli appuntamenti speciali, le promozioni e i dettagli di ogni laboratorio.

Quest’anno saranno attivati 8 corsi che coinvolgeranno tutte le età e spazieranno tra il teatro, il canto, l’utilizzo della voce ed un corso professionalizzante.

Flaminia Vannozzi e Irene Rametta cureranno 3 laboratori:

SOLSTIZI per bambini dai 6 ai 10 anni che introdurrà i piccoli alle tecniche teatrali attraverso il gioco. TOKTOK per ragazzi dagli 11 ai 13 anni con l’obiettivo di costruire con loro uno spazio di ascolto ed espressione.

STASERA MI BUTTO a partire dai 20 anni, un laboratorio per mettersi in gioco, sentendosi sostenuti dal gruppo e dal lavoro collettivo.

Federico Raffaelli condurrà il laboratorio per ragazzi dai 14 ai 18 anni in cui sperimentare le proprie capacità creative ed esprimere senza timore idee ed emozioni: SULLA SCENA.

Le Belle di Mai (Alice Casarosa e Irene Rametta) proporranno due corsi di canto, uno per bambini dai 6 ai 12 anni e uno per adulti: I CORI DELLA CITTA’ DEL TEATRO. Cantare in coro è un’esperienza straordinaria che, oltre a tramandare una tradizione popolare e identitaria, è uno degli strumenti principali di socializzazione e aggregazione. L’obbiettivo e quello di creare due cori di “cittadini e cittadine”, per divenire sempre di più presidio culturale – non solo teatrale – di tutte e di tutti.

Inoltre La Città del Teatro intende costruire, con gli artisti residenti, uno spazio di esplorazione in cui sperimentare e incontrare artisti in formazione, dove crescere insieme e far crescere una nuova generazione teatrale, per questo ha scelto di affidare due corsi specialistici alle attrici Valentina Bischi e Debora Mattiello.

PAROLA ATOMICA a cura di Valentina Bischi sarà un laboratorio, per allievi dai 18 anni in poi, che aiuterà chiunque abbia necessità di parlare in pubblico, dagli insegnanti ai front office degli uffici, a comunicare in maniera più espressiva ed efficace. Più che acquisire metodi e regole, si lavorerà su come accantonare forme di comunicazione preconfezionate e scoprire nuovi modi di arrivare agli altri usando la parola e il linguaggio del corpo.

ACTION! La prima palestra per professionisti o aspiranti tali, con un andamento permanente nella Stagione 2024/25, sarà affidata a Debora Mattiello, attrice con una grande esperienza nel mondo della prosa, a contatto con grandi Maestri del Novecento teatrale, tra cui Anatolij Vasil’ev. Nel laboratorio, consigliato a partire dai 16 anni, si proporrà un percorso di training per indagare il mestiere dell’attore e il linguaggio della scena, anche attraverso l’etjud, una tecnica di composizione autoriale, trasmesso da Kostantin Stanislavskij a Marija Knebel’ al suo allievo, Anatolij Vasiliev.

Sono previste prove gratuite, per informazioni e iscrizioni:

formazione.vannozzi@lacittadelteatro.it 050.744400 int.3 lacittadelteatro.it

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)

Last modified: Settembre 27, 2024