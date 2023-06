Marco Rossi presenta “Del cuore delle donne: tra amore, eros e medicina”

Scritto da admin• 6:24 pm• Cascina, Cultura, Tutti

CASCINA – Venerdì 9 giugno alle 18 nella biblioteca “Peppino Impastato” del Comune di Cascina (viale Comaschi 67) si parlerà di cuore al femminile con la presentazione del libro di Marco Rossi dal titolo “Del cuore delle donne: tra amore, eros e medicina”.

All’incontro, che sarà introdotto dall’assessora alla cultura del Comune di Cascina, Bice Del Giudice, dialogheranno con l’autore la giornalista Francesca Franceschi e la psicanalista Maria Michelina d’Amico. Protagonista assoluto del libro è il cuore della donna esplorato in tutti i suoi aspetti, da quelli fisici a quelli emotivi, psicologici e simbolici.

Nelle sue pagine Marco Rossi, cardiologo, divulgatore in campo medico e già docente dell’Università di Pisa, illustra le peculiarità del cuore femminile sia nel modo, non raramente diverso rispetto all’uomo, con cui manifesta i propri sintomi quando si ammala, sia nella sua risposta alle terapia, anch’essa a volte differente rispetto al cuore maschile. Nel libro si parla anche di ciò che succede al cuore della donna durante l’innamoramento, ai messaggi che esso scambia con il corpo, la psiche e l’eros della sua proprietaria, con un richiamo anche alle recenti conoscenze circa gli effetti sfavorevoli (già ben noti per la sessualità maschile) che fattori rischio cardiovascolare, come fumo, diabete e ipertensione arteriosa non trattata, possono avere anche sulla sessualità della donna.

