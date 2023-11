Scritto da admin• 11:09 am• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – E’ venuto a mancare all’età di 83 anni il dottor Angelo Macchi, molto conosciuto a Pontasserchio, nel comune di San Giuliano Terme, per la sua farmacia in via Che Guevara.



Il Dott Macchi (nella foto con il Sindaco Sergio Di Maio) ha costituito per molti anni un punto di riferimento per la comunità sangiulianese e non solo.

