“Libera Università”: dibattito con Tomaso Montanari e Riccardo Zucchi all’Università di Pisa

Written by admin• 3:29 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 28 marzo, alle 16:30, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza dell’Università di Pisa, si terrà un incontro sul tema della Libera Università con la partecipazione di Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, e Riccardo Zucchi, Rettore dell’Università di Pisa. L’incontro sarà moderato da Saulle Panizza, direttore del Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura (Cidic) dell’Università di Pisa.

L’evento, organizzato dal Cidic, è ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti e sarà anche trasmesso in diretta streaming al link: http://call.unipi.it/LiberaUniversita.

Il dibattito prenderà spunto dal libro Libera Università (Einaudi) e affronterà temi cruciali per il futuro delle università, invitando a una riflessione che va oltre le aule accademiche, per coinvolgere tutta la società. Il confronto si concentrerà su questioni come la competizione tra atenei, la burocratizzazione e l’aziendalizzazione dell’istruzione superiore, i nodi della terza missione universitaria e le sfide legate all’autonomia, con l’obiettivo di immaginare un futuro in cui il ruolo e il valore dell’università siano finalmente innegabili.

I partecipanti avranno l’opportunità di inviare domande ai relatori tramite il link: https://forms.office.com/e/F0QRsyjgmM.

Tomaso Montanari, storico dell’arte, saggista e docente universitario, ha insegnato Storia dell’arte moderna all’Università “Federico II” di Napoli. Attualmente Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, è specializzato nella storia dell’arte del XVII secolo, unendo la ricerca documentaria, l’analisi critica delle fonti e l’interpretazione storico-sociale per rispondere alle domande sollevate dalle opere d’arte.

Last modified: Marzo 24, 2025