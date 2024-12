Le startup di Pontedera premiate al Premio Innovazione Toscana 2024

Written by admin• 4:10 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Tre startup insediate nel polo tecnologico di Pontedera, noto per il supporto all’innovazione e per il favore dell’integrazione tra ricerca, impresa e mercato, hanno ricevuto importanti riconoscimenti durante la cerimonia del Premio regionale “Innovazione Toscana”, che si è svolta ieri a Firenze.

In particolare, nella categoria Brevetti, il primo premio è andato a Nemesys per la sua membrana a scambio anionico. Questo brevetto riguarda un’innovativa apparecchiatura per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno green. La membrana, composta da polimeri avanzati, garantisce una maggiore resistenza e prestazioni elettrochimiche superiori rispetto alle attuali tecnologie.

Il secondo premio nella categoria Startup innovative è stato assegnato a Mediate, per Cassiopea, una tecnologia flessibile progettata per affrontare i rischi legati agli incidenti sul lavoro causati dalla manomissione dei dispositivi di sicurezza di macchine e impianti.

Nella sezione Ricerca, Sviluppo e Innovazione Digitale e Sostenibile, il secondo premio è stato conferito a Glayx per il progetto Pshave, una piattaforma digitale capace di generare “digital twin” dei sistemi energetici aziendali, inclusi i sistemi di autoproduzione e consumo. Il sistema simula scenari operativi e attua le scelte ottimali per ridurre i costi economici e ambientali.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati delle nostre startup”, ha commentato Damiano Bolognesi, presidente di Pontech, la società consortile che gestisce il polo tecnologico CERFITT di Pontedera. “Temi come la transizione energetica e la sicurezza sul lavoro sono fondamentali e vedere che le nostre startup stanno contribuendo con soluzioni innovative è una grande soddisfazione. Non è stato un percorso semplice, ma grazie al talento degli innovatori, queste aziende hanno ricevuto un meritato riconoscimento. Auguriamo loro un futuro ricco di successi.”

“L’eccellente risultato delle aziende pontederesi al Premio Innovazione Toscana 2024 dimostra come le sinergie tra università, centri di ricerca e imprese nella nostra città stiano producendo idee innovative, con impatti significativi sul nostro territorio economico e produttivo. In un periodo di crisi per i settori tradizionali, è essenziale trovare nuove strade e opportunità di sviluppo imprenditoriale. Pontedera ha tutte le carte in regola per diventare un terreno fertile per le idee che si trasformano in opportunità di crescita e occupazione”, ha dichiarato Giovanna Caridi, consigliera comunale con delega all’innovazione.

La settima edizione del Premio Innovazione Toscana “Amerigo Vespucci” è stata organizzata da Digital Innovation Hub Toscana e promossa da Confindustria Toscana e dal Consiglio Regionale della Toscana. Il presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, ha incoraggiato gli imprenditori a “avere coraggio nel costruire qualcosa di nuovo, perché il mondo ha bisogno dei vostri talenti e della vostra intelligenza”.

Alla cerimonia sono intervenuti anche Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, Fabrizio Bernini, presidente di DIH, Silvia Ramondetta, presidente del comitato promotore, e Paola Castellacci, presidente della giuria.

