L’allerta meteo cambia il programma del settembre sangiulianese

Oltre a “Pedaliamo per l’Ail” rinviata anche la manifestazione serale “Riflessi di stelle”

SAN GIULIANO TERME – L’allerta Meteo arancione emessa dal Cfr toscano per temporali e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore ha cambiato il programma del Settembre sangiulianese di questo weekend.

Il consiglio direttivo della Polisportiva sangiulianese organizzatrice di “Pedaliamo per Ail”, prevista per il giorno 8 settembre, informa che “a seguito dell’emissione da parte del Centro funzionale regionale di allerta meteo arancione per domenica 8 settembre” la tradizionale pedalata per la raccolta fondi a favore di Ail prevista per domenica mattina “è annullata e sarà valutata la possibilità di trovare un’altra data, la sicurezza prima di tutto”.

Stessa sorte per l’altra iniziativa prevista per domenica sera, “Riflessi di Stelle: alla scoperta di miti e costellazioni” presso i laghetti di Campo, organizzata dall’associazione Astrofili pisani “Galileo Galileo”. Anche qui, fanno sapere gli organizzatori, sarà programmata una serata di recupero.

Gli eventi della manifestazione settembrina, inserita nel cartellone dell’Estate sangiulianese, vanno avanti nella giornata di lunedì, salvo proseguimento dell’allerta meteo o di situazioni meteorologiche che ne impediscano lo svolgimento.

Lunedì 9 settembre si terrà “Ogni storia d’amore è una fine” di Aura Cenni e Lorenzo Donati con presentazione del libro edito da Mondadori a cura di Riccardo Nencini alle ore 18 in piazza Italia alle ore 18. Si tratta di un romanzo d’amore e sull’amore, un racconto intimo e folle, un ritmo inarrestabile e uno stile originale a testimoniare l’essenza del sentimento più sconvolgente sul quale non smettiamo mai di interrogarci, una storia scritta a quattro mani. Sempre lunedì, la sera, andrà in scena “TeatrAlex The Ciardelli’s Show” (Teatrika – Associazione teatrale – culturale), che si terrà al Parterre alle ore 21:15.

