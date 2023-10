L’alfabetizzazione digitale e informatica non ferma la disinformazione. Oppure sì?

Per alfabetizzazione digitale si intende la capacità di utilizzo dei nuovi media, che dà la possibilità di partecipare in modo attivo a una società sempre più digitalizzata. Con analfabetismo digitale, quindi, ci si riferisce al fatto di non saper usare i nuovi strumenti tecnologici in linea generale: saper usare una macchina fotografica digitale è alfabetizzazione digitale, ma usare bene un computer è alfabetizzazione informatica. Per analfabetismo informatico, infatti, si intende l’incapacità delle persone di operare mediante un computer, di leggere, scrivere e reperire criticamente informazioni in Internet. Un analfabeta informatico non è solo chi non conosce la tecnologia, ma anche chi ignora la terminologia di settore, essendo questa ampiamente utilizzata da tutti i mezzi di comunicazione di massa. L’analfabetismo informatico è una diretta conseguenza di quello digitale.

Analfabetismo digitale/informatico e disinformazione online Secondo le statistiche, il totale italiano di analfabetismo informatico sarebbe il 79%, e solo il 21% avrebbe un’alfabetizzazione adeguata. L’analfabetismo informatico, si pensa, crea un terreno fertile per la disinformazione online (e di conseguenza anche offline): chi non ha competenze digitali può essere più suscettibile a credere a informazioni false e condividerle. Dunque, le persone meno alfabetizzate digitalmente possono svolgere un ruolo significativo nella diffusione della disinformazione. Eppure, pochissime ricerche hanno effettivamente studiato il legame tra l’alfabetizzazione digitale e la propensione a credere a informazioni false. Ancora meno si è compreso il potenziale legame tra l’alfabetizzazione digitale e ciò che le persone condividono sui social media. In questo senso, la definizione “alfabetizzazione digitale” non si riferisce solo al possesso delle competenze digitali necessarie per reperire efficacemente informazioni online, ma si concentra specificamente sui social media, se e come le persone capiscono in che modo le piattaforme decidono cosa mostrare nei newsfeed.

Secondo uno studio condotto da David Rand, professore di scienze cognitive e del cervello al Massachusetts Institute of Technology, l’alfabetizzazione digitale è effettivamente un buon prenditore della capacità di discernere le informazioni accurate da quelle false. Entrambe le misure di alfabetizzazione digitale sono risultate indipendentemente predittive della tendenza dei partecipanti allo studio a considerare le notizie reali più accurate di quelle false. Eppure, quando hanno esaminato il legame tra l’alfabetizzazione digitale e la volontà di condividere informazioni false con altri attraverso i social media, i risultati sono stati diversi. Le persone con una maggiore alfabetizzazione digitale avevano la stessa probabilità di condividere articoli falsi di quelle meno alfabetizzate: anche le persone con un’elevata alfabetizzazione digitale scivolavano sul “condividi” per le notizie false. Perché succede? Perché non si è meno propensi a condividere le notizie false se capiamo i meccanismi di internet e dei social media?

Social media e distrazione Molto probabilmente, afferma lo studio, perché anche se le persone non vogliono diffondere disinformazione, i social media distraggono: le persone scorrono velocemente e la loro attenzione è attratta dalla convalida sociale e da altri feedback, come il numero di “mi piace” ottenuti dai loro post. Questo significa che spesso ci dimentichiamo di chiederci se una storia è vera o falsa quando valutiamo, anche se velocemente, se condividerla. Credere a una notizia e condividerla non sono la stessa cosa. Il fatto che un’informazione falsa spacciata per “notizia” sia stata condivisa milioni di volte non significa necessariamente che milioni di persone l’abbiano creduta vera; potrebbe essere che chi l’ha condivisa non abbia mai considerato se fosse vera o meno. E il fatto che qualcuno sia più bravo a distinguere i fatti dalle falsità, se si ferma a riflettere, non significa necessariamente che condividerà informazioni più accurate. La conclusione, sorprendente, è che l’alfabetizzazione digitale potrebbe non essere un fattore chiave per prevedere chi diffonde disinformazione sui social media. Nessuno è immune dalla possibilità di diffondere informazioni errate; quindi, prima di cliccare su “condividi”, fermatevi e chiedetevi se le notizie che vedete sono attendibili.