Jennifer Lopez atterra a Pisa, folla in delirio all’aeroporto, poi il grande show sulle Mura di Lucca

PISA – Camicia bianca impeccabile, ampia gonna beige e occhiali da diva: Jennifer Lopez è atterrata all’aeroporto Galilei di Pisa nel pomeriggio di lunedì 21 luglio, scatenando immediatamente l’entusiasmo dei fan.



L’artista, tra le voci femminili più influenti del pop globale, ha fatto tappa in Toscana per l’unica data italiana del suo tour mondiale, in programma la sera stessa al Lucca Summer Festival.

Nonostante l’arrivo fosse stato mantenuto riservato, all’aeroporto si è presto radunata una piccola folla. Selfie, autografi, grida di entusiasmo: la diva ha accolto il calore dei fan con il sorriso, circondata da un nutrito staff e sotto l’occhio attento delle guardie del corpo e delle forze dell’ordine. Due perle come orecchini, look semplice ma elegantissimo e un atteggiamento rilassato hanno contraddistinto questo breve ma intenso soggiorno toscano.

Dopo l’arrivo, Lopez ha raggiunto la Versilia dove ha soggiornato prima di dirigersi a Lucca intorno all’ora di cena. Nella città delle Mura, tutto pronto per accoglierla: camerini riservati e un palco pronto per ospitare una delle date clou dell’estate musicale italiana. Lo show, previsto per le 21:00, ha richiamato oltre 16mila persone e visto biglietti VIP toccare cifre da capogiro, fino a 1900 euro per chi voleva garantirsi anche un selfie con la star.

Dopo Lucca, il tour proseguirà in Turchia e negli Emirati, prima del rientro negli Stati Uniti. Ma la notte toscana resterà impressa nel cuore dei fan italiani: uno spettacolo unico, firmato da una vera icona della musica internazionale.

Last modified: Luglio 22, 2025