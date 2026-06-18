Incendio Vicopisano. Coldiretti Pisa: “Nessuna contaminazione agli ortaggi. Il rogo ha danneggiato i produttori agricoli”

Written by Redazione• 5:13 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Vicopisano

VICOPISANO – “Non sono presenti tracce di contaminanti sui vegetali analizzati dall’Arpat“: i nuovi campionamenti effettuati dall’agenzia regionale per la protezione ambientale sui campioni prelevati nei terreni interessati dal grave incendio scoppiato alla Delca Energy di Vicopisano lo scorso 8 giugno non hanno evidenziato criticità né giustificano alcuno stop al consumo di ortaggi. I campionamenti sui vegetali, ed in particolare sulle verdure a foglia larga, scelte proprio per la loro capacità di raccogliere le polveri depositate al suolo, non hanno rilevato contaminazioni da diossine e furani o altre sostanze riconducibili alle materie plastiche bruciate con l’incendio.

Gli esiti delle analisi erano attesi da Coldiretti Pisa preoccupata, come tutti i cittadini, per le possibili conseguenze ambientali. Una preoccupazione che aveva portato la principale organizzazione agricola del territorio a manifestare sconcerto e rabbia chiedendo alle autorità competenti di fare al più presto luce sulla corretta applicazione dei protocolli di sicurezza e delle misure di prevenzione ed antincendio dell’impianto industriale. Ma anche a chiedere ai cittadini di osservare scrupolosamente le linee guida delle ordinanze comunali. Un impegno che Coldiretti continuerà a portare avanti comunicando con la solita trasparenza e rapidità i risultati dei futuri campionamenti.

“L’esito delle analisi condotte fino ad oggi rassicura tutti noi e sgombra il campo da ogni dubbio sull’assenza di residui o tracce di inquinanti che sono lì a causa dell’incendio. Ci dicono chiaramente che possiamo consumare senza alcun problema le verdure provenienti anche dai terreni dell’area raggiunta dalla nube. Resta intesa la buona abitudine di lavare accuratamente le verdure prima di consumarle: una precauzione che dovrebbe essere praticata sempre“.

L’incendio non ha danneggiato solo gli agricoltori le cui aziende si trovano nelle aree circostanti la industriale di Lugnano Noce. “La comprensibile e giustificata diffidenza dei cittadini ha raggiunto anche i produttori agricoli che si trovano in aree che non sono state nemmeno lambite dalla nube. Chi li ripagherà delle decine di cassette di ortaggi invenduti che hanno dovuto buttare via? Se da un lato le analisi restituiscono serenità ai consumatori, dall’altro resta aperta la questione dei danni economici subiti dalle aziende agricole che, pur non avendo alcuna responsabilità, hanno pagato il prezzo della paura e dell’incertezza generate dall’emergenza“.

Last modified: Giugno 18, 2026