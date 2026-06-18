Incendio in un capannone di Via Le Rene: in fiamme numerose rotoballe

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PISA – Dalle ore 15 di giovedì 18 giugno, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, supportate da quattro automezzi antincendio, sono impegnate in un intervento per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone situato in via Le Rene, nel Comune di Pisa.

Le fiamme hanno coinvolto un cospicuo quantitativo di rotoballe, rendendo necessario un massiccio impiego di mezzi e personale per contenere e spegnere il rogo. Sul posto è giunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Prato, a supporto delle operazioni.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Presenti sul luogo dell’intervento anche i Carabinieri, che stanno collaborando per gli accertamenti di competenza.

Last modified: Giugno 18, 2026