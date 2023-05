Scritto da admin• 10:10 am• Cascina, Cronaca, Tutti

PETTORI (CASCINA) – Incendio lunedì 29 maggio intorno alle 9.30 in una abitazione in via Ceria a Pettori nel Comune di Cascina.

Sul posto sono Intervenuti un ambulanza medicalizzata e personale dei Vigili del Fuoco. Un uomo è rimasto lievemente intossicato, ma ha preferito non andare al Pronto Soccorso, cosicché il personale medico, ha proceduto le cure sul posto.

