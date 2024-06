Il Coro di Alma Pisarum Choir al Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore

Scritto da admin• 12:44 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 9 giugno presso il Piccolo Parco Sant’Antonio in Tonfano

a Marina di Pietrasanta, Alma Pisarum Choir – Laica Schola Cantorum e

Social Choir di Alma Pisarum APS – ha partecipato con successo al 49°

Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore – Convegno Ligure delle

Corali organizzato dalla Schola Cantorum Mons. G.B. Trofello di Camogli

(GE) in collaborazione con il locale ensemble corale Gruppo Animazione

Sant’Antonio.

Il festival, articolato su 12 date, con la prima che ha avuto luogo a Ruta di

Camogli (GE) il 20 aprile 2024, la seconda a Campomorone (GE) il 27 aprile

2024, la terza a Sori (GE) il 27 aprile 2024, la quarta a Recco-Megli (GE) il

19 maggio 2024, la quinta a Genova (GE) l’8 giugno 2024 e le successive

che avranno luogo a Casanova di Lerrone (SV), Ceranesi (GE), Ponzone

(AL), Pegli (GE), quindi ancora Recco (GE) e Chiavari entro il 21 dicembre

2024 – riunisce formazioni canore da Liguria, Alta Toscana e Basso

Piemonte raccogliendo contributi da A.Co.L. (Associazione Cori Liguria),

da A.C.P. (Associazione Cori Piemontesi), da A.C.T. (Associazione Cori

della Toscana) – tutti federati a FENIARCO (Federazione Nazionale

Italiana Associazioni Regionali Corali) – e altre formazioni indipendenti.

Insieme alla formazione pisana – ultima nell’ordine di esecuzione – si sono

esibiti i padroni di casa, il Gruppo Animazione Sant’Antonio – diretto da

Sara Goti – con un repertorio prevalentemente liturgico, il coro 5° Suono di

Viareggio diretto da Massimo D’Alessandro con repertorio gospel ed un

pezzo viareggino d’oc.

Alma Pisarum Choir, diretto dal musicista-compositore Alessio Niccolai,

autore dell’Hymnus in Pisas – si esibito in una parte del suo repertorio

polifonico a 4 voci, Hymne di Vangelis, Geordie nello stile di Faber, Game of

Thrones di Ramin Djawadi, Apache di Sonny James e Jerry Lordan nello

stile di The Shadows, Victory di Nick Phoenix e Thomas J. Bergersen,

nonché Sarabanda Medley composto da un frammento orchestrale

coralizzato di Tosca di Giacomo Puccini, la celebre Sarabanda dalla Suite in

Re Minore HWV 437 di Georg Friedrich Händel con testo tratto da

L’insinuant di Paul Valéry e Flashdance (What a Feeling) di Giorgio

Moroder, tutte rielaborazioni per coro dello stesso Niccolai.

Grandi emozioni – in particolare nella versione corale di Apache – una dedica

al defunto padre Luciano Niccolai, fondatore e primo bassista del gruppo

Seminole, gloria pisana degli anni ’60.

Nello spirito collaborativo, conviviale e amichevole tipico della coralità – che

si riassume efficacemente nel motto di Alma Pisarum APS – «nemo separet

quod musica conjunxit» – le formazioni si sono incontrate e confrontate sui

rispettivi repertori, gettando le basi per future collaborazioni.

