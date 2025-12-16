Il caso editoriale di Alessandra Favati: mille copie per Il coraggio tra i fiori di ortica

Written by admin• 1:14 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – I clienti della storica libreria Feltrinelli di Pisa l’hanno accolta come una di casa. In poche settimane, oltre duecento copie di Il coraggio tra i fiori di ortica hanno trovato nuovi lettori entusiasti. Un risultato che, sommato alle vendite nelle altre librerie e online – in particolare alla Blubook e sul circuito indipendente – ha portato il romanzo d’esordio di Alessandra Favati, pisana, oltre quota mille copie vendute in pochi mesi: un traguardo raro per un piccolo editore e un’esordiente.

«Non avrei mai immaginato una risposta così forte – racconta l’autrice –. Pensavo che questo libro potesse parlare a pochi lettori, invece a ogni incontro arrivano persone che si riconoscono in quelle pagine, che mi raccontano un pezzo della loro infanzia. È il dono più grande che potessi ricevere. Questo romanzo offre parole per raccontare la propria storia nella convinzione che la condivisione sia necessaria e confortante».

Ambientato in una corte di periferia, polverosa e viva, il romanzo segue lo sguardo di una bambina tanto vivace quanto sensibile. In quel microcosmo, dove le voci dei bambini si mescolano ai rumori delle vite semplici, si intrecciano storie di coraggio, segreti e resistenza. Un gruppo di piccoli amici cerca rifugio nell’amicizia e in un “posto segreto” che diventa spazio di libertà, ma anche luogo dove trovare la forza per affrontare ombre e silenzi che gli adulti non vogliono vedere.

Con una scrittura insieme delicata e precisa, Favati affronta temi complessi – l’innocenza violata, la difficoltà di crescere in famiglie fragili, la capacità di resistere – senza mai cedere al patetico. «Volevo raccontare l’infanzia senza edulcorarla – spiega –. I bambini sanno vedere benissimo ciò che gli adulti fingono di non vedere. Ma volevo raccontare anche la loro straordinaria capacità di resistere, di restare vivi, di trovare alleanze e costruire amicizie».

L’ambientazione pisana, riconoscibile e insieme universale, ha contribuito al passaparola. Ai firmacopie alla Feltrinelli e alla Blubook, lettori di tutte le età hanno affollato gli incontri, trasformandoli in conversazioni collettive sui temi del romanzo. «È una storia molto radicata qui, ma potrebbe svolgersi in qualsiasi città – aggiunge Favati –. Mi colpisce vedere come persone che non hanno mai vissuto in una corte pisana mi dicano: “Quella bambina ero io”».

Per la casa editrice MdS, che ha scelto di puntare con convinzione sul libro lavorando nel tempo e non sulla sola novità, si tratta di un esempio concreto di come la scommessa sul long seller possa dare frutti importanti. Il coraggio tra i fiori di ortica non è solo un romanzo sull’infanzia, ma un inno alla forza dei legami umani e alla possibilità di trovare luce anche nei luoghi più bui. Il libro ha anche vinto il premio Microeditoria di qualità 2025 e il Premio Speciale per la Sezione Radici del Territorio nel Premio nazionale letterario Pisa.

«In tempi in cui tutto sembra consumarsi in poche settimane – commentano dall’editore – vedere un libro crescere grazie ai lettori, alle librerie del territorio e al passaparola è una conferma preziosa. Significa che certe storie non passano: restano, lavorano in silenzio e, pagina dopo pagina, trovano il loro spazio».

Alessandra Favati, nata a Pisa negli anni Sessanta, vive ancora nella sua città natale. Il coraggio tra i fiori di ortica è il suo primo romanzo, ma, a giudicare dall’accoglienza del pubblico pisano, difficilmente sarà l’ultimo.

