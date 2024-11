Guardiaparco fermano due cacciatori, grazie al drone e una barca elettrica

Written by admin• 1:23 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Guardiaparco e guardie ambientali volontarie ancora in azione nel comprensorio palustre del lago di Massaciuccoli, zona di protezione speciale per le direttive comunitarie in materia ambientale. La scorsa notte due cacciatori torrelaghesi sono stati colti in flagrante mentre stavano cacciando fuori dagli orari prestabiliti e con mezzi non consentiti.

L’intervento è stato reso possibile grazie ai nuovi strumenti messi in campo dal Parco, in particolare è da poco entrato in funzione un drone che insieme alle nuove tecniche operative consente un miglior impiego di risorse logistiche e di personale con un monitoraggio frequente e minuzioso della situazione. Fondamentale l’uso di un’imbarcazione mossa da motore elettrico, molto silenziosa, che ha permesso alle guardie di sorprendere i cacciatori prima che potessero disfarsi delle prove. I due responsabili sono stati sanzionati, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e sono stati sequestrati fucili e cartucce.

Last modified: Novembre 27, 2024