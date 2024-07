Elena Meini (Lega): “Necessario un servizio di Emergenza-Urgenza per il Litorale Pisano”

Scritto da admin• 8:08 am• Pisa, Politica

“Nel contesto del Piano socio-sanitario, ho presentato un atto focalizzato sulla necessità di un servizio di emergenza-urgenza sul litorale pisano,” sottolinea Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. “Durante l’estate, l’afflusso di persone nell’area aumenta notevolmente, rendendo essenziale potenziare l’assistenza sanitaria. Ritengo fondamentale dotare la zona costiera di un’ambulanza con medico a bordo per ridurre drasticamente i tempi di intervento, soprattutto nei mesi estivi e con servizio h24. Nel mio documento, ho chiesto alla Giunta di attivarsi prontamente per fornire al litorale pisano un mezzo medicalizzato e di esercitare pressioni sull’Asl Toscana Nord-Ovest per realizzare al più presto un Punto di Primo Soccorso, assicurando così la copertura del servizio di emergenza-urgenza durante tutto l’anno. Nonostante la fondatezza della nostra richiesta, la Maggioranza ha respinto il nostro appello, lasciandomi sinceramente delusa da questo atteggiamento di totale chiusura“, conclude la nota stampa.

