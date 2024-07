Demolizione e bonifica dell’ex ristorante ‘Giardino di Poppa’ a Marina di Pisa: riqualificazione del litorale

Scritto da admin• 8:05 am• Pisa, Attualità, Marina di Pisa

MARINA DI PISA – Sono iniziati a Marina di Pisa i lavori di demolizione e bonifica dell’ex ristorante “Giardino di Poppa”, situato lungo la via Litoranea al confine tra Marina e Tirrenia.

La struttura, di proprietà del Comune di Pisa, era stata concessa a una società che nel 2021 ha perso la concessione per inadempimenti contrattuali e opere abusive. L’edificio, abbandonato e danneggiato da un incendio nel 2023, verrà demolito da una ditta specializzata per oltre 40mila euro. I lavori includono la rimozione dei rifiuti e la messa in sicurezza dell’area.

Il sindaco Michele Conti ha sottolineato che l’intervento fa parte di un più ampio piano di riqualificazione del Litorale, che comprende la rimozione di baracche a Calambrone, il recupero dell’area verde ex Ciclilandia a Tirrenia e il restyling delle piazze di Marina.

L’area bonificata, vicina al portale storico del Bagno Lido, sarà così restituita al decoro che merita, migliorando l’esperienza per i frequentatori del Litorale e degli stabilimenti balneari.

