Corso di  primo soccorso a Pisa. La formazione è riservata a personale non sanitario: come e quando iscriversi

Scritto da admin• 12:37 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Corso di formazione sulle principali procedure di primo soccorso. A promuoverlo sono Fondazione Monasterio e Cnr-Ifc. Il corso sulla rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e nel bambino è destinato a personale non sanitario e si svolgerà sabato 29 aprile presso l’Area della Ricerca in via Moruzzi, dalle 13.30 alle 18.30.



Verranno illustrate le tecniche pratiche di massaggio cardiaco esterno, l’utilizzo del defibrillatore automatizzato (Dae) e le manovre di disostruzione delle vie aeree. A fine corso, i partecipanti conseguiranno il certificato di competenza in rianimazione cardio polmonare di base in soggetti adulti, pediatrici e lattanti, in accordo con le linee guida dell’American Heart Association. A tenere i corsi saranno, infatti, istruttori accreditati dell’Association.

“Ogni anno in Italia oltre 60mila persone vengono colpite da arresto cardiaco, e purtroppo solo il 10% riesce a salvarsi – spiega il Dottor Umberto Paradossi, Cardiologo Direttore dell’Unità Operativa Cardiologia di Monasterio -: la causa cardiaca fa da padrone, con oltre l’80% dei casi. L’unica arma che abbiamo è il riconoscimento immediato dell’evento, il rapido e precoce utilizzo delle manovre rianimatorie con il massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore. L’estesa diffusione in luoghi pubblici del defibrillatore esterno automatico e le iniziative atte a promuovere l’insegnamento di manovre salva vita sono riconosciute da tutte le società scientifiche come la chiave di volta per ridurre il numero dei decessi. Per questo la formazione è fondamentale”.

Il corso ha un costo di 45 euro, a copertura del materiale di studio e certificazione. Per informazioni e iscrizioni, inviare una mail all’indirizzo formazione@ftgm.it o al numero 0503152650.

Last modified: Aprile 21, 2023