Coalizione Volterra Civica: “Ritardi e mancanze nella pianificazione culturale: Volterra in difficoltà per la programmazione autunnale e invernale”

Scritto da admin• 2:23 pm• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa della Coalizione Volterra Civica.

“Le attuali finestre di pianificazione e prenotazione evidenziano un grave ritardo da parte dell’amministrazione comunale nella programmazione delle stagioni autunnali e invernali. Nonostante le promesse di migliorare la gestione delle iniziative turistiche e culturali, la mancanza di una strategia promozionale efficace continua a compromettere l’efficacia delle attività. La città sembra non essere in grado di offrire anticipazioni adeguate sulle iniziative future, con una promozione insufficiente che non riesce a stimolare un turismo destagionalizzato, essenziale per sostenere il commercio locale in periodi critici. Recenti eventi di fine agosto e inizio settembre hanno mostrato la mancanza di visibilità, tanto che molti residenti li hanno scoperti per caso. Questo solleva interrogativi sulla capacità dell’amministrazione di mantenere l’attenzione durante l’estate e, ancor di più, durante i periodi meno attivi. Il problema si amplifica nei cosiddetti “periodi morti”, con la città che appare impreparata a gestire e promuovere eventi durante la bassa stagione. Mentre altre città, anche più piccole, stanno già promuovendo eventi per la stagione invernale, Volterra sembra restare indietro, perdendo l’opportunità di beneficiare di strategie di successo. Organizzare eventi pubblici è complesso e costoso, ma è fondamentale per la vita sociale e ricreativa della città. Il Comune dovrebbe sostenere la promozione e la programmazione degli eventi, creando collaborazioni che valorizzino le iniziative. È necessario coinvolgere non solo gli attori locali ma anche i Comuni limitrofi, adottando un approccio territoriale. Nel programma elettorale erano previsti cartelloni tematici e una piattaforma logistica per semplificare le pratiche burocratiche. La continua ripetizione degli stessi errori è motivo di grande rammarico, e la sfida di migliorare la pianificazione e la promozione continua a essere sottovalutata.“, conclude la nota stampa.

Last modified: Settembre 17, 2024