Carrarese – Pisa 1-0. Bouah decide il derby con un colpo di testa in tuffo

Written by Antonio Tognoli• 1:59 pm

CARRARA – La Carrarese vince (1-0) il derby allo stadio dei Marmi contro la capolista Pisa. A decidere la contesa il gol del nuovo entrato Bouah che di testa in tuffo tutto solo sul secondo palo ha beffato Semper. Tre punti d’oro per la Carrarese in chiave salvezza, una sconfitta che interrompe la striscia positiva di Inzaghi che ha ancora la peggio sul terreno sintetico come accadde contro la Juve Stabia.

di Antonio Tognoli

(Foto Roberto Cappello)

PRE GARA. Inzaghi conferma il danese Hojholt al posto dello squalificato Marin. Accanto al danese a centrocampo c’è Piccinini. In difesa davanti a Semper il trio Canestrelli, Caracciolo e Rus con Tourè a destra e Angori preferito a Beruatto sulla corsia mancina. In attacco Arena e Vignato avranno il compito di innescare Lind, unica punta. La Carrarese risponde con il 3-4-1-2 medesimo modulo utilizzato da Inzaghi. Davanti a Bleve ci sono Oliana che sostituisce lo squalificato Coppolaro, Illanes e Imperiale. A centrocampo c’è l’ex Zuelli accanto a Schiavi con Zanon e Cicconi a presidiare gli esterni. Cherubini e Shpendi avranno il compito di innescare Capello che viene preferito a Cerri. Il derby è affidato all’esperto Guida della sezione di Torre Annunziata in una giornata fresca, ma riscaldata da un tiepido sole che rende meno frizzantina l’aria ai piedi delle Apuane. Prima del match il presidente Balata e il presidente della Regione Giani e l’assessore all’istruzione Alessandra Nardini hanno detto no ad ogni forma di violenza sulle donne con uno striscione. Le due squadre oggi giocheranno con il pallone rosso.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in completo giallo “flu”, Carrarrese che risponde in completo rosso. Il rinnovato stadio dei Marmi, presenta al fischio d’inizio un buon colpo d’occhio. Il calcio d’inizio è affidato al Pisa. Fasi di studio nei primi minuti con i nerazzurri pericolosi su un traversone da sinistra deviato in corner da un difensore apuano che per poco sfiora l’autogol. Canestrelli tenta la deviazione sul primo palo dal cross dalla bandierina, ma la difesa apuana è attenta. I padroni di casa tuttavia rispondono con traversone da sinsitra di Cicconi bloccato da Semper. Il primo vero pericolo del match lo porta la Carrarese dalla bandierina. Cicconi serve corto per l’ex Zuelli, ma il suo destro all’incrocio viene deviato in angolo da una grande parata di Semper. La risposta del Pisa è immediata con Vignato, ma il suo destro dal limite termina di poco alto sopra la traversa. Inzaghi si dispera. Peccato. La gara rimane equilibrata. Il Pisa al minuto 26 rimane in dieci per l’espulsione di Tourè dopo un contrasto su Schiavi giudicato dal Sig. Guida da rosso diretto. Prima espulsione diretta della stagione per il Pisa. Vedremo quale saranno le mosse di Inzaghi. Nel frattempo Carrarese pericolosa. Rus salva sulla linea dopo la traversa colpita da Zanon, servito da Capello. Grosso rischio per il Pisa, che comunque si salva in qualche modo. Nel frattempo Inzaghi infoltisce il centrocampo inserendo Abildgaard in luogo di Arena. Si rimane sullo 0-0. Il Pisa prova a rispondere poco dopo e rimettere la testa in attacco: cross di Angori con Lind anticipato al momento dello stacco aereo in area. Carrarese ancora pericolosa, con un traversone teso e potente da sinistra, ma Shpendi sul primo palo è in ritardo all’appuntamento con la deviazione sotto porta. Il Pisa soffre in inferiorità numerica. La Carrarese continua ad attaccare. Cherubini dal limite ci prova con un tiro a giro, palla fuori di un soffio. Il Pisa resiste agli attacchi carrarini. Zanon a destra e Cicconi a sinistra si confermano due spine nel fianco della difesa nerazzurra. Semper blocca a terra due insidiosi traversoni. Sono due i minuti di recupero nel primo tempo accordati da Guida. Si va al riposo sullo 0-0 al Dei Marmi. La Carrarese ha creato molti pericoli dalle parti di Semper soprattutto dopo l’espulsione di Tourè, i nerazzurri hanno sofferto oltremodo l’inferiorità numerica, la prima stagionale.

IL SECONDO TEMPO. Nella ripresa sponda Carrarese esce Zuelli ammonito dentro Giovane. La Carrarese inizia così come aveva chiuso il primo tempo: in attacco. Caracciolo sventa subito una possibile minaccia. I gialloblù insistono, Canestrelli sventa una possibile minaccia. Su un bel contropiede di Lind, Angori conquista una buona punizione che però non viene sfruttata a dovere dagli avanti nerazzurri. Sul taccuino di Guida finisce anche il nuovo entrato tra le fila carrarine Giovane. La Carrarese insiste nei suoi attacchi. Semper blocca sull’accorrente Shpendi imbeccato da Zanon. Dalla parte opposta bella iniziativa in attacco di Rus sull’out di destra, ma il suo cross è sballato. Sia Calabro che Inzaghi effettuano due mosse tattiche: dentro Mlakar e Jevsenak in luogo di Vignato e Lind. La Carrarese vuole portare a casa l’intera posta: Calabro infatti inserisce Bouah e Cerri in luogo di Oliana e Sphendi. Caracciolo blocca in maniera gladiatoria un contropiede della Carraresee sul rilancio Bouah si becca subito l’ammonizione per un brutto fallo su Angori. Padroni di casa sempre pericolosi sugli esterni: Cicconi va al cross eludendo Rus, il colpo di testa di Schiavi però è alto sopra la traversa. Carrarese ancora pericolosa con il colpo di testa di Capello, palla a lato. Capello viene subito richiamato da Calabro in luogo di Finotto. La Carrarese ad un quarto d’ora dalla fine osa giocando con le tre punte: Cerri, Finotto e Zanon con Bouah esterno a destra. Il Pisa conquista una buona punizione dalla tre quarti, però il colpo di testa di Canestrelli è troppo su Bleve che blocca. La squadra di Calabro ci prova dalla distanza con Bouah, palla alta sopra la traversa. Ultimo slot di cambi per Inzaghi: dentro Calabresi per Piccinini e Beruatto per Angori. La Carrarese passa al minuto 88: cross da sinistra di Cicconi per il liberissimo Bouah che di testa in tuffo batte Semper: 1-0. Il Pisa risponde subito e guadagna un angolo. Dal corner si accende una mischia e il tiro di Jevsenak viene salvato dalla respinta di Bleve. Sono quattro i minuti di recupero. Ma ormai non c’è più tempo. La Carrarese vince il derby.

CARRARESE – PISA 1-0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana (62′ Bouah), Illanes, Imperiale; Zanon (81′ Belloni), Zuelli (46′ Giovane), Schiavi, Cicconi; Cherubini, Shpendi (62′ Cerri); Capello (72′ Finotto). A disp. Chiorra, Palmieri, Panico, Maressa, Guarino, Matolese, Belloni, Capezzi. All. Antonio Calabro.

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Piccinini (83′ Calabresi), Hojholt, Angori (83′ Beruatto); Arena (31′ Abildgaard), Vignato (62′ Mlakar); Lind (62′ Jevsenak). A disp.. Nicolas, Loria, N. Bonfanti, Ferrari, Raychev, Leoncini, G. Bonfanti. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

RETI: 88′ Bouah (C)

NOTE: terreno in erba sintetica. Ammoniti Zuelli (C), Giovane (C), Bouah (C). Angoli 6-2. Espulso al 26′ Tourè (P) rosso diretto. Rec pt 2′; st 4′.

Last modified: Novembre 23, 2024