Canottaggio. Il Canale dei Navicelli ospita i Campionati Italiani di Fondo a sedile fisso

Scritto da admin

PISA – Anche per l’edizione 2024, al pari delle tre precedenti, sarà Pisa ad ospitare i Campionati Italiani di Fondo a Sedile Fisso, Manifestazione che avrà luogo nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile prossimi sul Canale dei Navicelli, il cui Programma è stato illustrato mercoledì 10 aprile pressi l’Auditorium Roberto Gagliardi della Port Authority di Pisa.

di Giovanni Manenti

Presenti nell’occasione il Presidente della stessa Società Ing. Luciano Del Seppia, dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, del Consigliere Federale della FICSF (Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso) Luca Gagetti e del Responsabile del Settore Giovanile del Gruppo VV.FF. Billi Masi Alessandro Simoncini.

Si tratta di una Manifestazione indetta dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (FICSF) ed organizzata dalla società “VV.FF. Billi-Masi” in collaborazione con la Port Authority di Pisa ed il patrocinio di CONI Toscana, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Veterani dello Sport, che vedrà la partecipazione di più di 300 equipaggiche scenderanno in acqua per prendere parte alle gare delle varie Categorie, ragion per cui si può prevedere un totale di oltre 500 atleti in forza a 40 società.

Per quanto, viceversa, concerne il programma, il medesimo prevede le competizioni per Gozzo Nazionale ed Elba (singoli) a partire dalle 12:30di sabato 13 aprile e per Jole Lariana, Elba (doppi) e VIP 7,50 (voga in piedi) a partire dalle 9:15 di domenica 14 aprile, Categorie che vedranno gli equipaggi a bordo dei Gozzi percorrere una distanza di 3000 metri, mentre Jole Lariane, VIP 7,50 (2 di punta Seniores e Master) 4000, al contrario di ELBA, VIP 7,50 (vallesana e 2 di punta Allievi-Juniores) che taglieranno il traguardo al compimento dei 2000 metri di regata.

Ovviamente soddisfatto della conferma del Canale dei navicelli per lo svolgimento dell’evento, il Presidente della Port Authority di Pisa Ing. Luciano De Seppia ha tenuto a sottolineare: “Il fatto di poter.ospitare per il quarto anno consecutivo il Campionato Italiano di Canottaggio a Sedile Fisso rappresenta per la nostra Società un orgoglio, ma al tempo stesso un privilegio, dovuto al fatto di avere un’area dedicata sia all’attività cantieristica che a quella sportiva, che peraltro ci impegna a coniugare entrambe in un’ottica positiva, intendendo per ciò la necessità di potenziare il settore cantieristico ed, al tempo stesso, fare altrettanto per quello sportivo, anche perché sono fermamente convinto che una sia di supporto all’altra“.

“E’ pertanto determinante“, conclude l’Ing. Del Seppia, “far comprendere a tutti gli attori di qualsiasi livello – vale a dire sia a quelli che intervengono direttamente sull’area interessata che a quelli che più in alto gestiscono la stessa – come sia necessario che entrambe le riferite attività debbano svilupparsi con una ragionevole prospettiva di ampliamento, ragion per cui questo rappresenterà l’obiettivo che dovremo portare avanti nell’ottica di un miglioramento continuo, fermo restando, ci tengo a precisare, nel massimo rispetto dell’ambiente“.

Per quanto concerne l’avvenuta conferma dell’assegnazione del Campionato Italiano a Pisa, il Consigliere Federale Luca Gagetti evidenzia: “Le gare dei Campionati Nazionali vadano a bando a seguito di richieste da parte di varie Società ed, ovviamente, il Consiglio Federale assegna gli stessi anche in un’ottica di rotazione tra le varie Sedi, ma per quanto concerne la specialità del Fondo a sedile fisso – per la quale nell’ultimo biennio sono giunte richieste di organizzazione da parte di Società operanti sul Lago di Como e Lago Maggiore – la decisione di confermare il Canale dei Navicelli come specchio d’acqua è derivata dalla espressa richiesta delle varie Società partecipanti, data la peculiarità del tracciato che, svolgendosi la regata in acque ferme, fa sì che i tempi e conseguenti risultati siano reali, non essendo inficiati da agenti esterni quali correnti e venti che possono condizionare lo svolgimento delle gare“.

Alessandro Simoncini, rappresentante della Società organizzatrice “VV.FF. Billi-Masi!” afferma: “C’è piena soddisfazione per l’approccio nuovo Amministratore della Port Authority di Pisa, Ing. Luciano Del Seppia, al nostro settore remiero, circostanza che ci consente ancora una volta di usufruire delle strutture e della logistica del canale, che già ospita gli impegni in preparazione con il galeone delle Repubbliche Marinare e che poche settimane fa è stato anche lo spazio scelto dai Campioni Olimpici, mondiali ed europei fratelli Sinkovic (oltre ad altri componenti della Nazionale croata …) per i loro allenamenti in vista dell’appuntamento olimpico di Parigi 2024, il che rappresenta una conferma dell’attrattiva anche internazionale di queste acque“.

Parimenti soddisfatta, e non poteva essere altrimenti, anche l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa. la quale tiene a ricordare: “Si tratta di una grande conferma per Pisa ed il nostro Canale dei Navicelli, attraverso l’organizzazione di un altro evento a carattere nazionale quale il Campionato Italiano di Fondo a sedile fisso, a testimonianza di come sia lo specchio d’acqua che la nostra città vengano scelte dalla Federazione e da tutte le Società operanti in detta specialità per disputare gare di altissimo livello, dimostrando come le nostre acque siano apprezzate in tutta la Penisola“.

“Ciò a conferma“, conclude l’Assessore, “quanto il Canale a vocazione nautica sia importantissimo per l’economia del nostro territorio, la cui più indiscutibile prova è stata fornita dal recente allenamento svolto in loco dalla Nazionale croata di Canottaggio ed, in particolare, dai pluri medagliati fratelli Sinkovic, per preparare un appuntamento quanto mai importante come quello costituito dalle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, ragion per cui non possiamo che essere soddisfatti del fatto che Pisa ospiti un altro grande evento, con l’obiettivo di far sì che la città riesca a cristallizzare la propria forza a livello sportivo e consolidare il proprio prestigio anche sul piano internazionale“.

