Cancro rosso sui platani di Lungarno Buozzi, Petrucci: “Gli alberi abbattuti siano subito ripiantati”

Written by Redazione• 3:21 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini.

Si è svolto questa mattina un sopralluogo in Lungarno Buozzi per fare il punto sulla situazione dei platani colpiti dal cancro rosso. All’incontro hanno partecipato l’ingegner Di Carlo del Genio Civile, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e l’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini.

«I platani di Lungarno Buozzi fanno parte dell’identità visiva, storica e culturale della nostra città – ha dichiarato Petrucci al termine del sopralluogo –. Ringrazio il Genio Civile e, in particolare, l’ingegner Di Carlo, che si è reso disponibile per effettuare questa verifica. Nell’immaginario dei pisani e di chi vive la zona, questi alberi non offrono soltanto ombra e refrigerio durante le giornate più calde, ma rappresentano un autentico valore identitario e paesaggistico. Per questo occorre fare tutto il possibile per preservarli».

«Di fronte all’inesorabile avanzata del cancro rosso, che impone l’abbattimento delle piante colpite – ha proseguito il consigliere regionale –, è necessario garantire la continuità del patrimonio arboreo attraverso la messa a dimora di nuovi esemplari sani. La nostra intenzione è fare in modo che non ci si limiti al semplice taglio, ma che si proceda immediatamente alla ripiantumazione. C’erano i platani e devono continuare a esserci i platani: esemplari sani, capaci di assicurare la bellezza e la vivibilità di sempre».

«Questi alberi furono voluti dai Savoia molti anni fa e costituiscono un segno distintivo che merita di essere tutelato e valorizzato. Auspichiamo quindi il coinvolgimento e un parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, affinché Lungarno Buozzi possa continuare a essere un lungarno alberato, identitario e rigoglioso», ha concluso Petrucci.

Last modified: Settembre 1, 2026