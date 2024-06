Bus, rafforzati collegamenti tra il Comune di San Giuliano e Pisa

Scritto da admin• 2:41 pm• Attualità, Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – L’amministrazione comunale ha deciso assieme Autolinee Toscane (l’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma in Toscana) di aumentare le corse della Linea 85 che collega San Giuliano Terme a Pisa.



Infatti, dal prossimo 1° luglio 2024, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme, la Linea 85 “Pisa-Arena Metato” prevederà più corse di collegamento tra Arena Metato ed il Parcheggio scambiatore di Pietrasantina a Pisa, dove gli utenti potranno disporre così della possibilità di interscambio con la Linea urbana 1+ per il Centro di Pisa (Torre, Lungarni, Stazione FS) fino a Cisanello.



“Sì tratta d un importante rafforzamento dei collegamenti per Pisa molto atteso dalla popolazione – affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l’assessore alla mobilità Francesco Corucci -. Siamo soddisfatti di questo risultato per il quale ci eravamo impegnati già con la scorsa giunta, adesso andiamo avanti nella collaborazione con Autolinee toscane, che ringraziamo, per combattere i rischi di marginalizzazione dei territori più decentrati”.



Nel dettaglio queste sono le corse oggetto di intensificazione a partire dal prossimo 1° luglio 2024:



• Arena Metato-Madonna dell’Acqua-Pisa Park Pietrasantina con partenza alle ore 8:15 ed arrivo alle ore 8:36.

• Pisa Park Pietrasantina-Madonna dell’Acqua-Metato Arena con partenza alle ore 8:40 ed arrivo alle ore 9:02.

• Arena Metato-Madonna dell’Acqua-Pisa Park Pietrasantina con partenza alle ore 14:55 ed arrivo alle ore 15:16.

• Pisa Park Pietrasantina-Madonna dell’Acqua-Metato Arena con partenza alle ore 15:20 ed arrivo alle ore 15:42.



I nuovi orari della Linea 85 si possono consultare e scaricare dal sito web di Autolinee Toscane al link https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/pisa-urbano-85

