Barroso Beefsteccheria di Tirrenia tra le migliori steakhouse d’Italia secondo Braciamiancora: conquista due fiamme nella classifica 2026

3:11 pm• Tirrenia

TIRRENIA- Prestigioso riconoscimento per la provincia di Pisa: la Barroso Beefsteccheria di Tirrenia entra ufficialmente nella classifica “Top 50 Steak House italiane 2026” stilata da Braciamiancora, il network nazionale di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower.

Il locale tirreniese ottiene due “fiamme”, passando dal livello “ottimo” del 2025 (una fiamma) a quello “eccellente e con una personalità distinta”. Un traguardo che colloca Barroso tra le migliori realtà carnivore del Paese, accanto a ristoranti di riferimento come Bifro’ di Torino e Bifulco di Ottaviano.

La classifica di Braciamiancora premia le steakhouse che si distinguono per qualità delle carni, competenza nella cottura e attenzione alla sostenibilità. Sempre più italiani, infatti, scelgono ristoranti che valorizzano carni provenienti da allevamenti etici, riducono gli sprechi e promuovono una filiera trasparente e consapevole.

Un risultato che conferma la crescente eccellenza gastronomica del territorio pisano, capace di coniugare tradizione, ricerca e innovazione anche nel mondo della carne.

La classifica completa è disponibile sul sito ufficiale www.braciamiancora.com.

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK DI Barroso Beefsteccheria.

Last modified: Novembre 13, 2025