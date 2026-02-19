Attività fisica e prevenzione dopo i 50 anni: incontro gratuito al San Rossore Sport Village

Written by admin• 11:53 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Superata la soglia dei 50 anni è possibile preservare salute e benessere psico-fisico adottando stili di vita corretti, con particolare attenzione alla prevenzione, all’alimentazione e a un’attività fisica adeguata alle esigenze individuali.

Con questo obiettivo il San Rossore Sport Village e la Casa di Cura San Rossore promuovono un incontro divulgativo dedicato al ruolo del movimento come strumento concreto di prevenzione e longevità.

L’appuntamento è in programma sabato mattina, dalle ore 10 alle ore 12, presso il San Rossore Sport Village. L’evento è gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione con Rotary Club Pisa e UNI.DE.A – Università degli Adulti.

L’iniziativa nasce anche per sensibilizzare sui rischi del “fai da te” in ambito salute e attività motoria, spesso alimentato da informazioni non verificate diffuse sul web e sui social.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, del presidente UNI.DE.A Angelo Pomicino e del presidente del Rotary Club Pisa, Paolo Ghezzi.

I temi dell’incontro

Focus dell’appuntamento saranno:

Attività motoria strutturata

Riduzione del rischio cardiovascolare

I fisioterapisti e direttori del San Rossore Sport Village, Simone Casarosa e Giovanni Santarelli, approfondiranno il movimento come strumento preventivo e terapeutico, illustrando come impostare e mantenere un programma di attività fisica efficace dopo i 50 anni.

Interverrà inoltre la Dott.ssa Tiziana Sampietro, responsabile del nuovo Centro di Lipidologia della Casa di Cura San Rossore, specialista di riferimento nel campo delle dislipidemie e della prevenzione cardiovascolare.

L’incontro rappresenta un’occasione per comprendere il legame tra attività fisica, salute metabolica e protezione cardiovascolare, promuovendo scelte consapevoli e personalizzate.

Last modified: Febbraio 19, 2026