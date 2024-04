Alberto Aquilani: “La convinzione nelle nostre possibilità può fare la differenza in queste ultime giornate”

Scritto da admin• 11:44 am• Pisa SC



PISA – Alla vigilia della sfida contro il Brescia e prima della rifinitura e della partenza per la Lombardia mister Alberto Aquilani ha incontrato i giornalisti nella Sala Stampa Passaponti dell’Arena Garibaldi.

di Giovanni Manenti

SQUADRA OK. “I ragazzi stanno bene, si sono allenati nel modo giusto, mentre non c’è una risposta per il fatto che ora stiamo facendo goal nel finale mentre prima li prendevamo, in quanto non sono aspetti allenabili”.

CONCENTRAZIONE E CONVINZIONE. “Io credo che la concentrazione e la convinzione delle proprie possibilità, sono fattori che possono fare la differenza in queste ultime giornate a dimostrazione di quanto è successo nell’azione del rigore concesso al Palermo, in un’azione dove la palla non sarebbe mai dovuta arrivare all’attaccante rosanero”.



GLI AVVERSARI. “Il Brescia è una squadra molto solida e con l’entusiasmo della posizione in Classifica. Noi dovremo andare al Rigamonti consapevoli della nostra forza sulla scia della vittoria di lunedì, per dimostrare che possiamo giocarcela alla pari, a differenza di quanto successo a Como, dove andammo nella stessa situazione e viceversa l’approccio non è stato quella che prevedevo”.

LA ROSA MI CONSENTE CAMBIAMENTI. “Il fatto di aver avuto modo di appurare, anche per le assenze, le caratteristiche dei giocatori a disposizione mi ha consentito oggi di avere una rosa sulla base della quale poter variare modulo e formazione a seconda dell’avversario che incontriamo, il che vale anche per la gara di domani per la quale ho tutti a disposizione tranne Barberis e Barbieri squalificato, mentre per valutare l’impiego riguardo il minutaggio deciderò dopo la rifinitura di stamattina”.

