A fuoco due auto e un lampione dell’illuminazione pubblica

Scritto da Antonio Tognoli• 11:31 am• Pisa, Attualità, Cronaca, Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI VALDARNO– Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 22:14 in via Martiri della Libertà nella Frazione di Marti nel Comune di Montopoli in Val d’Arno per incendio a due autovetture.



Un’auto ha preso fuoco, le fiamme si sono propagate ad un’ altra auto parcheggiata, di due abitazioni private coinvolgendo anche un lampione dell’illuminazione pubblica.

All’arrivo sul posto la squadra con due mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento.

Sono stati svolti tutti gli atti formali di nostra competenza per assicurare la pubblica e privata incolumità.



Presente sul posto anche la Sindaca del Comune di Montopoli in val’ d’Arno in quanto nell’immediate vicinanze si stava svolgendo la festa del paese “street food nel borgo”. Le Cause sono ancora in fase di accertamento.

Sono intervenuti, Carabinieri, Polizia Municipale e Ditta appaltatrice per la pulizia della strada e il ripristino del lampione dell’illuminazione pubblica.



Last modified: Luglio 7, 2024