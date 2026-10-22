ZTL Stadio, primo bilancio positivo: migliorano viabilità e sosta a Porta a Lucca

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Assessore Dringoli: “Non nasce per fare multe, ma per tutelare i residenti. I benefici sono sotto gli occhi di tutti“

PISA – Primo bilancio positivo per la ZTL Stadio, il sistema di regolamentazione degli accessi al quartiere di Porta a Lucca in occasione delle partite casalinghe del Pisa Sporting Club. Dai primi riscontri emerge un miglioramento della circolazione e della situazione della sosta nelle strade interessate, dove in passato si registravano frequenti episodi di congestione del traffico, parcheggi irregolari e disagi per i residenti. Il sistema, realizzato dal Comune di Pisa attraverso Pisamo, è già operativo per la regolamentazione degli accessi.

«La ZTL Stadio non nasce con un intento sanzionatorio, ma con l’obiettivo di restituire vivibilità al quartiere di Porta a Lucca durante le partite casalinghe del Pisa, mettendo fine a una situazione che per anni e anni ha visto le strade invase dalle automobili, con parcheggi irregolari e notevoli disagi per i residenti – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli –. Se l’obiettivo dell’Amministrazione fosse stato quello di fare multe a raffica, sarebbe bastato intensificare i controlli sulla sosta irregolare, senza la necessità di realizzare un sistema di regolamentazione degli accessi. Abbiamo invece scelto di affrontare il problema alla radice, con un intervento strutturale pensato per dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. E i risultati sono già sotto gli occhi di tutti: la situazione è sensibilmente migliorata, le strade sono più ordinate e i residenti possono vivere il quartiere con minori disagi anche nei giorni delle partite. È importante ribadire – prosegue Dringoli – che la ZTL è già in vigore e che le limitazioni alla circolazione devono essere rispettate indipendentemente dall’attivazione del sanzionamento automatico. Non esiste alcuna sospensione dei divieti e la Polizia Municipale può accertare e sanzionare le violazioni. L’automazione dei controlli rappresenta un ulteriore strumento per garantire il rispetto delle regole, non la ragione per cui abbiamo istituito la ZTL. Per quanto riguarda il sistema automatico, abbiamo già ottenuto l’autorizzazione ministeriale e siamo in interlocuzione con il Ministero per completare le procedure previste, comprese quelle relative al periodo di pre-esercizio. Si tratta di aspetti tecnici e procedurali che stiamo affrontando con gli uffici competenti, valutando nel frattempo anche le modalità più opportune per garantire l’efficacia della regolamentazione. L’investimento di circa 250mila euro – conclude Dringoli – ha consentito di dotare Porta a Lucca di un’infrastruttura permanente, composta da 24 varchi elettronici, che permetterà di gestire in maniera sistematica e automatizzata gli accessi al quartiere. È un investimento destinato a produrre benefici nel tempo, che si inserisce in un intervento i cui effetti positivi sono già visibili. La nostra priorità non è sanzionare gli automobilisti, ma stare dalla parte dei cittadini e tutelare chi vive a Porta a Lucca, garantendo maggiore ordine, sicurezza e vivibilità».

Il funzionamento della ZTL. La zona a traffico limitato interessa il quartiere di Porta a Lucca e viene attivata esclusivamente in occasione delle partite casalinghe del Pisa Sporting Club, a partire da due ore prima del fischio d’inizio fino al termine del primo tempo. Il sistema comprende 24 varchi elettronici e consente l’accesso ai residenti e domiciliati autorizzati, oltre alle altre categorie previste dalla regolamentazione comunale. L’accesso ai motocicli e ciclomotori è consentito.

I permessi rilasciati. Sono circa 2.700 i permessi rilasciati ai residenti, ai quali si aggiungono 180 autorizzazioni per i domiciliati e 311 permessi per altre casistiche, tra cui soggetti che dispongono di immobili, garage o aree private all’interno della zona. Sono inoltre 17 le attività economiche abilitate alla gestione delle targhe dei propri clienti, attraverso il portale di Pisamo. Le autorizzazioni previste per l’accesso alla ZTL Stadio sono gratuite.

I controlli. Il sistema automatico di rilevazione degli accessi è installato e autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per l’avvio del sanzionamento automatico è necessario completare le procedure relative al periodo di pre-esercizio, sulle cui modalità sono in corso approfondimenti con gli uffici ministeriali. Restano pienamente efficaci le limitazioni alla circolazione previste dall’ordinanza comunale, il cui rispetto può essere verificato dalla Polizia Municipale anche attraverso controlli diretti sul territorio.

Con l’ordinanza emessa oggi della Polizia Municipale ha disposto l’avvio del periodo di pre-esercizio dei varchi elettronici della ZTL Stadio, già autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durerà 30 giorni, da lunedì 26 ottobre a martedì 24 novembre compresi, e servirà a verificare il corretto funzionamento del sistema. L’attivazione del sanzionamento automatico è prevista dal 4 dicembre, in occasione dell’incontro Pisa–Sampdoria (data e orario da confermare), a partire da due ore prima dell’inizio della partita. Restano pienamente efficaci, anche durante la fase di test, le limitazioni alla circolazione: la Polizia Municipale potrà accertare e sanzionare direttamente le violazioni. Proseguiranno inoltre i controlli sul territorio per contrastare la sosta vietata e i parcheggi nelle aree non consentite durante le partite.

Last modified: Ottobre 22, 2026