Zambito (PD): “Grazia a Fulgencio Esono una notizia straordinaria”

Written by Redazione• 12:54 pm• Pisa, Politica

PISA – Fulgencio Obiang Esono, cittadino pisano che stava scontando una condanna a 58 anni di carcere in Guinea Equatoriale, ha ricevuto la grazia presidenziale: il ministero degli Esteri equatoguineano ha ufficializzato la decisione consegnando il decreto all’ambasciatrice d’Italia e al rappresentante della Santa Sede e diffuso la notizia sul sito ufficiale.

​”Un traguardo umano e diplomatico straordinario, ​accogliamo con grande sollievo questo atto che riapre le porte alla speranza e dimostra l’importanza del lavoro diplomatico quando si tratta di tutelare i diritti e la vita dei nostri connazionali all’estero“, ha affermato, una volta appreso dell’evento comunicato dai parenti di Obiang Esono, la senatrice Pd Ylenia Zambito che fin dal primo momento ha seguito la complessa vicenda, presentando anche un’interrogazione parlamentare e tenendo interlocuzioni con la Farnesina per riaccendere i riflettori sulla situazione e chiedere la liberazione dell’ingegnere pisano.

​”Un ringraziamento al ministero degli Affari esteri e alla rete diplomatica per il costante impegno profuso“, ha concluso Zambito.

Last modified: Agosto 28, 2026