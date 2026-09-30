“XII° Coppa dei Club MSP ITALIA” in Toscana, pronti a partire col tabellone per l’edizione 2027: ci si può iscrivere fino al 30 ottobre

Written by Redazione• 6:22 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – La macchina organizzativa si è già rimessa in moto, e stavolta anche con largo anticipo, per arrivare a definire il tabellone di squadre che parteciperanno alla “XII° Coppa dei Club MSP Italia” di Padel nella sua fase regionale che andrà a decretare chi rappresenterà la Toscana al Campionato Nazionale Amatoriale di MSP Italia.

Per il terzo anno consecutivo, infatti, prosegue la proficua collaborazione tra Asd Padelmaniac e MSP Toscana che ha visto, nelle due edizioni precedenti, record di squadre e partecipanti sfidarsi negli impianti di padel di tutta la Toscana con enorme coinvolgimento. Tanto che, per l’edizione 2027, si partirà con largo anticipo: le iscrizioni, che sono già aperte, proseguiranno fino al prossimo 30 ottobre mentre la competizione prenderà il via già nel weekend del 21 e 22 novembre. Al momento ci sono già diverse province rappresentate ai nastri di partenza: squadre dei territori di Firenze, Pisa, Pistoia, Grosseto e Livorno sono pronte per sfidarsi per decretare il team che succederà al Livorno Padel Club, vincitore nel maggio scorso del titolo regionale.

La formula è la medesima di quanto visto nell’edizione precedente: gironi di qualificazione che andranno dal 21/22 novembre al 23/24 gennaio 2027, per poi lasciare spazio alla seconda fase “Gold” e “Silver” da inizio febbraio al 3/4 aprile che decreterà i team che andranno a contendersi le due finali con vista sulla fase nazionale.

«Sulla scia della grande partecipazione dell’11° edizione con 16 squadre ai nastri di partenza, abbiamo deciso di muoverci in anticipo – afferma il referente regionale della “Coppa dei Club MSP Italia”, David Santalucia – tanto che il torneo 2027 prenderà già il via nel novembre di quest’anno, a testimonianza di quanto la manifestazione sia avvincente. C’è ancora tempo per potersi iscrivere ma devo dire che abbiamo già ricevuto importanti feedback da numerosi circoli e squadre di tutta la Toscana».

Per iscriversi c’è tempo fino al 30 ottobre per prendere parte ad una competizione sempre più equilibrata ed avvincente: per informazioni si può contattare il referente regionale, David Santalucia: settorepadelmsptoscana@gmail.com oppure al 347/8431103.

Last modified: Settembre 30, 2026