“Walking per Simona”, domenica 3 novembre a Pontasserchio la passeggiata solidale

PONTASSERCHIO – Walking per Simona: domenica 3 novembre appuntamento con la nona edizione della passeggiata solidale e non competitiva organizzata dall’Ail, l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi. Un’occasione per sensibilizzare, aiutare le persone colpite da queste patologie ed allo stesso tempo ricordare Simona, una giovane e solare donna scomparsa 20 anni fa a causa di una forma di leucemia acuta. Un evento che ogni anno attira centinaia di persone e che tra le anime fondamentali dell’organizzazione vede il marito di Simona, socio attivo dell’associazione ed impegnato da anni nelle varie attività di solidarietà che porta avanti l’Ail.

Quattro le distanze previste: 4, 8, 10,5 e 17 chilometri con percorsi pianeggianti e collinari, appuntamento alle 7.30al Parco della Pace di Pontasserchio. La manifestazione, ormai punto di riferimento per gli appassionati di podistica, è iscritta al calendario del trofeo delle Tre Province, del trofeo Podistico Pisano e del trofeo Podistico Lucchese. Il ricavato sarà devoluto interamente per il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare dell’unità operativa di Ematologia dell’Università di Pisa. Possibile anche sostenere con una donazione che sarà utilizzata per le principali attività dell’associazione: ricerca scientifica, assistenza socio-sanitaria domiciliare, formazione del personale. Basta intestare ad Ail Pisa con la causale ‘Donazione 9° edizione Walking for Ail per Simona’, con Iban 57Q0503414023000000308001 presso Banco BPM Cassa di Risparmio di Pisa

I partecipanti riceveranno, compreso nell’iscrizione, il pacco gara, inoltre lungo il tragitto ed al termine del percorso saranno offerti spuntini e ristori. Il costo di partecipazione è 3 euro per i gruppi sportivi e 3,50 per gli altri. L’appuntamento si svolge con il patrocinio delComune di San Giuliano Terme e con la collaborazione dell’Aps La Camaleonte, dell’associazione nazionale Carabinieri e dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, e vede impegnati molti sponsor del territorio. Per informazioni è possibile chiamare Luca (339-3313113), Angelo (339-4513354) oppure Aldo (340-2302822)

